Şahali: “Müzecilik anlayışı değişmeli”

Tuğçe Ülkü Aydın

UBP Milletvekili Ahmet Kaşif tarafından, Dr. Fazıl Küçük (Anısını Yaşatma) (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin raporu okundu.

ŞAHALİ: “MÜZECİLİK ANLAYIŞI DEĞİŞMELİ”

Konu hakkında söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, oluşturulacak müzenin çalışma şartlarına dikkat çekerek, tüm müzelerin çalışma saatleri ile ilgili çalışmalar ve düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

Ülkede arzu edilen çalışma mesaisinin sağlanamadığını ifade eden Şahali, geleneksel müzecilik anlayışının hakim olduğunu, bunun artık değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Çağdaş müzecilik anlayışına uygun düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade eden Şahali, müzelerin metinlerle desteklenmesinin önemine değindi.

Şahali, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde geleneksel müzecilik anlayışının dışına çıkıldığını belirterek, diğer müzelere örnek olmasını temenni etti.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, göreve geldikleri günden bu yana müzeler konusundaki çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, yapılan çalışmalara örnekler verdi.

SOYER: “UNUTACAK MIYIZ?..”

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer ise müzeyle ilgili yasanın olumlu olduğunu ifade ederek, ancak ülkede siyasal mücadelede yer alan insanlara önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Buna, Kavanin Meclisi’nde görev yapan Kıbrıs Türk toplumunun temsilcileri Necati Özkan, Faiz Kaymak gibi insanları örnek gösteren Soyer, “Osman Örek, Fazıl Plümer, Özker Özgür, Mustafa Çağatay, Burhan Nalbantoğlu, Naci Talat... Bunları unutacak mıyız? Bu değerleri topluma derli toplu verecek bir oluşuma ihtiyaç var. Bunu gündemde tutmak lazım” dedi.

Soyer, tek tek değil, tüm bunları derli toplu ele alacak bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Konuşmalar ardından öneri madde madde görüşülerek, üçüncü görüşmesi önümüzdeki haftaya bırakıldı.

KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİYLE İLGİLİ TASARI YENİDEN KOMİTEYE

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra, UBP Milletvekili Ersin Tatar Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) konusundaki raporu okudu.

Tatar, tasarıda eksiklikler bulunduğunu belirterek, tasarının yeniden ele alınması için komiteye geri çekilmesini önerdi.

DENKTAŞ: “DEĞİŞİKLİK GEREKİRSE MECLİS’TE YAPILSIN”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, tasarının çok uzun yıllardır beklendiğine işaret ederek, Tatar’ın tasarının bir maddesinde sıkıntı olduğunu söylediğini, ancak tasarının Meclis’te görüşülmesini gerekirse değişikliğin Meclis’te yapılmasını istedi.

Ancak Denktaş’ın önerisine rağmen tasarının yeniden komiteye gönderilmesi önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.

Bunun ardından Meclis’in bugünkü oturumu kapandı. Bir sonraki toplantı yarın saat 10.00’da yapılacak.