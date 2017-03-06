Rahme Çiftçioğlu, Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

CTP Milletvekili Erkut Şahali, TAK’ın Kıbrıs Türkü’nün en önemli kurumlarından olduğunu kaydetti.

Yıllar içinde TAK’ın irtifa kaybettiğini söyleyen Şahali, TAK’ın yeniliklere uyum sağlayamadığını belirtti.

TAK’ın artık Kıbrıs Türk medyasının birincil haber kaynağı noktasında olmadığını, haber kovalayan, haber yaratan durumda olmaktan çıktığını belirten Şahali, TAK’ın protokol haberciliği yapar noktaya geldiğini ifade etti.

Bunda İnsan kaynağı ve teknik olanakların eksikliğinin önemli payı olduğunu dile getiren Şahali, hem sayısal eksiklik hem de kademe ilerlemesi yaşanmaması yüzünden motivasyon kaybı yaşandığını dile getirdi.

Kendisinin de bir süre TAK Yönetim Kurulu’nda yer aldığını hatırlatan Şahali, terfi açılmamasının yarattığı motivasyon kaybına değindi.

TAK’taki terfi mekanizmasının bir an önce çalıştırılması gerektiğini söyleyen Şahali, bu mekanizmanın çalışmamasıyla ilgili bazı spekülatif bilgiler olduğunu anlattı

Şu anda TAK bünyesinde görünüp başka noktalarda basın danışmanı ya da bürokrat olarak görev yapılan kişiler olduğunu, bu kişilerin terfiye başvurma şansı olmayacağı için terfilerin açılmadığı iddialarına değinen Şahali, bu konuda bilgi istedi.

Görüşülen bütçede mümkün olmadığı çok net olarak görüldüğü halde yeni personel istihdamına büyük ihtiyaç olduğunu kaydeden Şahali, haber yelpazesinin ve niteliğinin geliştirilmesi ve kurumun itibarının yukarı taşınması için insan kaynağı yetersizliğinin çözülmesi gerektiğini anlattı.

Şahali aksi halde alternatif ve TAK kadar güvenilir olmayan kaynakların spekülatif haberleri güvenliymiş gibi yayar pozisyona gelebileceğini kaydederek, bunun toplum için arzu edilmeyen bir sonuç olacağını anlattı.

TAK’ın şu anda yapısına uygun olmayan bir binada hizmete devam ettiğini söyleyen Şahali, “TAK’ın halihazırda başlamış inşaatı ne noktada?” sorusunu yöneltti.

TAK’ta son derece nitelikli bir insan kaynağı bulunduğunu anlatan Şahali, bu personelin kurum dışında çalıştırılmasıyla ilgili adımlar atılması gerektiğini anlattı.

Haberciliğin 24 saat sürdüğü gerçeğinden hareketle TAK’ın mesai saatleri dışında tam teşekküllü şekilde çalışmasının sağlanması gerektiğini anlatan Şahali, TAK’tan alınan haberlerde mahreç kullanılmamasını da eleştirdi.

Şahali görüşülen bütçenin saydığı iyileştirmeleri gerçekleştirmek için yeterli olmadığını da sözlerine ekledi.

TATAR

UBP Milletvekili Ersin Tatar da TAK binasının gündeme gelmesi gerektiğini kaydetti.

İnşaatına başlanan binanın bir an önce tamamlanması gerektiğini anlatan Tatar, bu ortamda daha iyi hizmet verileceği düşüncesinde olduğunu belirtti.