Şahali: "Üniversite kurulacağında ilk başvuru adresi YÖDAK olmalı"

Gözde Süreç Sarı

CTP milletvekili Erkut Şahali, YÖDAK’ın yeniden yapılanmasının amaçlanması gerektiğini, kurumun üniversiteler açısında hayati bir görevi olduğunu belirtti.

Şahali, yükseköğrenim sektörü ifadesinin yanlış olduğunu, sektör olarak bakılan bir şeyin ekonomik açıdan değerlendirildiğini ve bunun akademik boyuta uygun olmadığını söyledi.

YÖDAK’ın hak etmediği bir şekilde anıldığı bir dönem yaşadığını söyleyen Şahali, adli bir süreç de yaşandığını kaydetti ve bu durumun bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Şahali, YÖDAK’ın üniversitelerin işlemlerini yürüten ve kurulacak olan üniversitelerin ilk başvuru adresi olması gerektiğin ancak yasa tasarısının bu yetkiyi Milli Eğitim Bakanlığı’na verdiğini kaydetti.

Bunun özerklik kavramıyla çeliştiğini söyleyen Şahali, bu noktada bir değişiklik önerisi sunacaklarını ifade etti.

Şahali, standardizasyonun önemine işaret ederek, bu alanda YÖDAK’ın yetki sahibi olması gerektiğini belirtti.

Tam bağımsız bir YÖDAK’ı yaratmayı görev olarak gördüklerini dile getiren Şahali, Meclis’te çoğunluğu elde ettikleri zaman bu konuyu öncelikli olarak değerlendireceklerini ifade etti.