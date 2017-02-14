Lefkoşa9 °C
  • UptownPark
  • Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
  • Diyetisyenler sağlık için "makarna" yiyin dedi
  • Hapşırırken bunu sakın yapmayın
  • Tek bir kuralla kilo vermek mümkün!
  • Ağrı kesiciler ağrıyı kesiyor ama...
  • Asla terk etmeyecek erkek bunları yapıyor!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Sahibi şaşkın
Sahibi şaşkın

Sahibi şaşkın

Mormenekşe’de 3 ayaklı olarak dünyaya gelen kuzu, sadece birkaç dakika yaşayabildi

A+A-

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’ya bağlı Mormenekşe köyünde, dün sabah bir koyunu doğum yapan Oktay Koçero  isimli vatandaş, karşılaştığı durum karşısında şok oldu. 

Yavrulardan bir tanesinin 3 ayaklı doğduğunu belirten Koçero, koyun yavrusunun sadece birkaç dakika yaşadıktan sonra son nefesini verdiğini söyledi.

Diyalog muhabirine olayı aktaran Oktay Koçero, dün sabah saatlerinde doğan kuzunun 4 bacak yerine 3 bacaklı olduğunu ve bir bacağının, vücudunun iç kısmında ensenin altında olduğunu söyledi. Kuzunun doğduğu sırada güçlükle nefes aldığını ve sadece birkaç kadika içerisinde son nefesini verdiğini belirten Koçero, durum karşısında şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.