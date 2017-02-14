Sahibi şaşkın

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’ya bağlı Mormenekşe köyünde, dün sabah bir koyunu doğum yapan Oktay Koçero isimli vatandaş, karşılaştığı durum karşısında şok oldu.

Yavrulardan bir tanesinin 3 ayaklı doğduğunu belirten Koçero, koyun yavrusunun sadece birkaç dakika yaşadıktan sonra son nefesini verdiğini söyledi.

Diyalog muhabirine olayı aktaran Oktay Koçero, dün sabah saatlerinde doğan kuzunun 4 bacak yerine 3 bacaklı olduğunu ve bir bacağının, vücudunun iç kısmında ensenin altında olduğunu söyledi. Kuzunun doğduğu sırada güçlükle nefes aldığını ve sadece birkaç kadika içerisinde son nefesini verdiğini belirten Koçero, durum karşısında şaşkınlık yaşadığını ifade etti.