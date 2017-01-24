Sahte diplomayı onaylatmak isterken yakalandı

Evrim Kamalı

Lefkoşa’da Başkası adına düzenlenmiş sahte diplomayı tedavüle süren zanlı Bader Maher Shaban Badawi tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru İbrahim Döşemeci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşemeci huzurda bulunan zanlı Bader Maher Shaban Badawi’nin 25 Kasım 2016 tarihinde daha önceden sahtelemiş olduğu başkası adına düzenlenmiş Girne Amerikan Üniversitesine ait okul diplomasını ve transkriptlerini, onaylatmak amacı ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüğünün tespit edildiğini söyledi.

Polis olayın polis bildirilmesi üzerine zanlı aleyhine bir soruşturma başlatıldığını ancak zanlının yurtdışında olmasından ötürü aleyhine tutuklama emri alındığını belirtti. Polis zanlının 22 Ocak 2017 tarihinde Ercan Havaalanından giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını yürütülen soruşturma kapsamında zanlının beyanlarının araştırılacağını belirterek ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün poliste tutuklu kalacak

Polis şahadetinden sonra söz alan zanlı avukatı müvekkilinin Kemik Kanseri olduğunu ve tutuklu bulunduğu süre içerisinde ilaçlarını almasına yardımcı olunmasını talep etti. Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.