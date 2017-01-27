Sahte imza şoku!

Girne’de faaliyet gösteren “Yok Yoktur” marketin sahibi Perçin Yinal, ev almak için Türkiye’nin önde gelen bankalarından biri olan ünlü bir bankadankredi aldığını ve bankanın personeli tarafından sahte imza kullanılarak mağdur edildiğini iddia etti. Ev almak için kredi aldığı bankanın KKTC vatandaşı personeli tarafından belgelere sahte imza atılmasıyla mağdur olduklarını ileri süren Yinal, Haberal Kıbrıslı gazetesine açıklamada bulundu.

Yinal yaşadıklarını şöyle anlattı:

“3 yıl önce ev kredisi için bankaya başvuruda bulunduk. Büyük bir banka olduğu için güvendik. Bize 290 bin TL’lik bir kredi çıkardılar. Bu kredi de 3 şahıs adına 5 senede bölündü. BunlarPeçin Yinal, Remzi Yinal ve Gözde Çavlun adınaydı. 290 bin TL’lik krediyi bankanın personeli A.S,senetleri yırtmak kaydıyla 325 bin TL olarak değiştirdi.”

“Taksitin 500TL’sini, A. S’nin, şahsı adına kendisinin yatırdığını öğrendik”

Kendisine bildirilen aylık taksitin 4 bin 900 TL olduğunu belirten Yinal, “Bunlarla beraber 15 bin TL’lik de karmiyaj çıkardı. Bunu da ekstra ve senetsiz olarak çıkardı. Bizim aylık kredimiz toplam 4 bin 900 TL’ydi. Çünkü bize söylenen 4 bin 900 TL’ydi ve 3 yıl boyunca biz 4 bin 900 TL yatırdık. 3 yılın sonunda bizim kredi borcumuzun aslında aylık taksitinin 5 bin 400 TL olduğunu, taksitin geri kalan 500TL’sinin A.S tarafından yatırıldığını öğrendik” ifadesini kullandı.

“Kağıt üzerinde imzaların sahte olduğu bellidir”

Yinal, sözlerine şöyle devam etti:

“Polise ve bankaya başvurduk. İmzalar şuan inceleme altındadır. Henüz daha bir cevap alamadık. Olay üzerinden 6 ay geçmesine rağmen herhangi bir sonuca ulaşamamamız bizi huzursuz ediyor. Fakat kağıt üzerinde imzaların sahte olduğu bellidir.

“Polis tarafından ifade alındı ve suçunu kabul etmedi”

Polis tarafından bu kişinin ifadesi alındı ve suçunu kabul etmedi. Bu bayan bankadan atıldı, ama serbest dolaşıyor. Bununla beraber 4 ay önce, yani atılmadan önce Lefkoşa Genel Şubesi’ne çekildi ve orada kızağa alındı.

“Bize borcunuzu ödeyin biz ortaya çıkınca size gereken işlemi yapacağız dediler”

Banka şuan bizi beklemeye aldı. Bize ‘borcunuzu ödeyin, biz netice ortaya çıkınca size gereken işlemi yapacağız’ dediler. Bu konuda beklentimiz borcumuzun ne olduğunun tamamen ortaya çıkması ve borcumuzu sorunsuz bir şekilde ödemek. Şuan mağdur durumdayız. Bir durumdan dolayı hesabımız bloke oldu.”