Sahte İngiliz kapıdan geçemedi

Nadire Bahadi

İngiltere’de yaşayan abisi Adil Erdemirci adına olan İngiliz pasaportunun kendi resmi ile düzenlenmesini sağlayarak ülkeye gelen Erbil Erdemirci, sahte pasaportla Bostancı Kara Giriş Kapısı’ndan Güney’e geçmek isterken yakalandı.

İngiltere’den gelip 6 Şubat’ta Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan ülkeye yine aynı sahte pasaportla giriş yaptığı ortaya çıkan Erbil Erdemirci tutuklandı.

“Sahte evrakı tedavüle sürme”, “Başkasının kimliğine bürünme” ve “Sahtekarlıkla kayıt temini” suçlamaları ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan Erdemirci 2 kefilin imzalayacağı 100’er bin TL’lik kefalet senedi şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Erdemirci’nin yurt dışına çıkmaktan da men edilirken, mahkeme zanlının pasaport ve seyahat belgelerine el konulmasına karar verdi.

Polis soruşturmasını tamamladı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Baki Bakioğlu, zanlının 6 Şubat tarihinde ailesini ziyaret etmek amaçlı Güney Kıbrıs’a gelerek söz konusu sahte İngiliz pasaportu ile Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’nda tedavüle sürüp KKTC’ye geçtiğini söyledi. Bakioğlu zanlının 22 Şubat tarihinde İngiltere’ye gitmek için Bostancı Kara Giriş Kapısı’ndan yeniden sahte pasaport ile Güney’e geçmek isterken görevli memur tarafından fark edilip polis tarafından tutuklandığını kaydetti. Zanlının suçunu kabul ettiğini kaydeden Bakioğlu, Erbil Erdemirci aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek teminat talep etti.