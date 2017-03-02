Sahte İspanyol teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kermiya Kara Giriş kapısında sahte İspanya pasaportu ile Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalan zanlı Braimah Aminu teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.



Tutuksuz yargılanacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve 6 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.