Sahte kimlikle KKTC'ye geldi, 6 ay sonra tespit edildi!

Türkiye’de mazot ve sigara kaçakçılığı suçlarından hükümlü tutukluyken, 1 hafta açık cezaevi izni kullandığı sırada, başkasının kimliğine bürünerek KKTC’ye kaçan ve dün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanan Metin Çevik bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Tahkikat sorumlusu polis memuru Metin Zeytincioğlu, zanlının, 11 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen “sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme, sahte davranışla kayı temini ve başkasının kimliğine bürünme" suçlarından methalder olduğunu söyledi.

Zanlının Türkiye’de bir hafta açık cezaevi izni kullandığı sırada İlyas Güç’e ait nüfus cüzdanına kendi resmini yapıştırarak İlyas Güç’ün kimliğine bürünerek Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını söyleyen tahkikat sorumlusu, zanlının dün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Zanlının ilk sorgusunda suçunu itiraf edip gönüllü ifade verdiğini söyleyen tahkikat sorumlusu, mahkemeden zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu da, zanlının 45 günü geçmemek kaydıyla Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.