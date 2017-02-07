Sakallı: "BRTK'de Çalışma huzuru tehdit altında"

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı Salih Sakallı, kurumdaki çalışma huzurunun tehdit altında olduğunu savunarak, yönetimi son kez uyardıklarını, grev dahil her türlü eylemi yapma kararı aldıklarını kaydetti.

Yazılı açıklamasında, ek mesailerin 2016 yılının Temmuz ayından beri ödenmediğini, çalışanların Ocak vardiya tahsisatları ve iş risk ödenekleri alamadığını belirten Sakallı, BRTK’daki yönetimi iş bilmezlikle suçladı, yönetimin Toplu İş Sözleşmesi’ndeki hükümleri ihlal ettiğini savundu.

Salih Sakallı, açıklamasında BRTK Müdürü’nü de eleştirerek, şu ifadelere yer verdi:

“Kurum Müdürü, yerine getirmediği tüm mali yükümlülükleri konusunda bütçe olanaklarının arkasına saklanmaktadır. Ancak göreve geldiği günden bugüne kadar bütçe uygulama raporlarını kurum yönetim kurulunun bilgisine getirmediği gibi, yasal zorunluluk olmasına rağmen 2017 bütçesini Yönetim Kurulu’nun onayına sunmamıştır.

Bir yandan bütçe olanaklarını gerekçe göstererek yükümlülüklerini yerine getirmeyen Müdür, diğer yandan farklı isim ve statülerde personel istihdamı yapmaktadır.

Çalışma barışının bozulmaması için kurum yönetimini son kez uyarıyoruz. Sendikamız bugünden itibaren yasal çerçevede grev dahil her tür eylemi yapma kararı almıştır. Yapılacak eylemler nedeniyle kurumda aksayacak olan hizmetlerin sorumlusu kurum Müdürü ve Yönetim Kurulu’dur.”