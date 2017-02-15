Sakin bir gün oldu

Melin Dobran

Başkent Lefkoşa’nın Dereboyu olarak bilinen bölgesinde faaliyet gösteren mağazalarda 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla satışlarda ciddi bir atış yaşanmadığı öğrenildi.

Diyalog’a konuşan bölge esnafı, geçmiş yıllarda özel günlerin daha hareketli geçtiğini son zamanlarda bu gibi günlerin sakin geçtiğini söyledi. Birçok mağazada önceden yapılmış kampanya ve indirim olması nedeniyle esnaf, güne özel indirim yapılmadığını ifade etti. Ülkede yaşanan ekonomik krizin satışlara da yansıdığını belirten esnaf, “İple çektiğimiz Sevgililer Günü’nde umduğumuz satışı yapamadık” dedi.

Esnaf ne dedi?

Buse Şekerci: Mağazamızda 49-59-69 gibi tek fiyat kampanyası mevcut. Çarşıda Sevgililer Günü için herhangi bir hareketlilik yok. Ayakkabı ve çanta satışı yapıyoruz. Genellikle Sevgililer Günü için bayanlara ayakkabı alındı. Hediyeler birkaç gün önceden alınmaya başlanmıştı.

Şelin Karaman: Mağazamızda birkaç günden beridir hareketlilik var. Kozmetik ve parfüm gibi ürünler satıyoruz. Bu özel günler bize hitap ettiği için satışlarımız iyi gitti. Genelde seçilen hediyeler parfümdü. Geçtiğimiz yıllarda da yine satışlarımız iyiydi.

Emin Halilov: Mağazamızda normal zamanda yapmış olduğumuz bir alana bir bedava kampanyamız var. Kampanyadan dolayı yoğunluk yaşıyoruz. Genelde ayakkabı alındı. Bugün de uğrayanlar oldu.

Ayşe Kababıyık: Mağazamızda sezon sonu indirimi olduğu için özel bir indirim yapılmadı. Dün ve bugün genellikle konfeksiyon ürünleri hediye olarak alındı. Çarşıda sevgililer günü havası pek yok geçmiş yıllarda özel günler daha canlı geçerdi.

Deniz Esen: Mağazamızda zaten yüzde 50 indirim kampanyası var. Bu yıl Sevgililer Günü havası pek yok. Genel olarak sakin geçti. Son iki gün alışveriş yapan oldu genelde konfeksiyon ürünleri hediye olarak alındı.