“Salamis Tartışmaları”na Hasan Erçakıca konuk oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Vural’ın moderatörlüğünde gerçekleşen “Salamis Tartışmaları” adlı televizyon programında bu hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Eski Sözcüsü, Gazeteci Hasan Erçakıca konuk oldu. Söz konusu programda “ENOSİS’i Anma Kararı ve Müzakerelere Olan Etkisi” ele alındı.

Prof. Dr. Vural konuyu özetleyerek başladığı programda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Meclisi tarafından alınan ENOSİS’i anma kararına ilk tepkiyi KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın verdiğini ve Akıncı’nın tepkisinin kararın müzakere ve barış sürecine katkı sağlamayacağı olduğunu dile getirdi. Akıncı’nın ikinci bir açıklama yaparak tepkisini sertleştirdiğini ifade eden Prof. Dr. Yücel, Akıncı’nın Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten kararın geri alınması için girişim başlatmasını istediğini de bildirdi.

Programda söz konusu kararı ve tepkileri değerlendiren Erçakıca, Akıncı’nın müzakere sürecini sonuç almaya yakın görmediği için olaya tepkisel yaklaştığını ve müzakereler bağlamında bir bıkkınlık yaşadığını ifade etti. Anastasiadis’in Akıncı’ya 20 Temmuz gibi kutlamalara neden aynı hassasiyetin gösterilmediği hususundaki tepkisi konusunda ise Erçakıca, 20 Temmuz kutlamalarının yeni bir karar olmamasından ötürü farklılık taşıdığını vurguladı.

Programın devamında AKEL’in ENOSİS’i anma etkinliklerine red oyu vermesi değerlendirilirken, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin de kınama kararı alması ve Birleşmiş Milletler’e bu kararın geri alınması yönünde girişimde bulunması talebi de konuşuldu.

Salamis Tartışmaları programının söz konusu bölümü 15 Şubat 2017 Çarşamba günü 14:00-14:50 saatleri arasında Kanal SİM’de yayınlanacaktır.