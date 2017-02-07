“Salamis Tartışmaları”nda Cenevre Zirvesi sonrası Kıbrıs konusu ele alındı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Vural ile Mağusa İnisiyatifi Aktivisti Dr. Okan Dağlı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen “Salamis Tartışmaları” adlı televizyon programında bu hafta DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Üyesi ve Müzakere Heyeti Eski Üyesi Av. Oğuzhan Hasipoğlu konuk oldu. Söz konusu programda Cenevre Zirvesi sonrası Kıbrıs müzakerelerindeki süreç ele alındı.

Av. Hasipoğlu, Mont Pelerin Zirvesi sonrası Cenevre Zirvesi’ne nasıl gelindiği ve neler yaşandığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zirve öncesi 6 başlığın tümünün tartışıldığını bildiren Av. Hasipoğlu, sonrasında geriye toprak ve rakamlar ile güvenlik ve garantiler konusunun dış boyutunun kaldığını hatırlattı. Av. Hasipoğlu, “Güvenlik ve garantiler başlığı tartışmaya açılmamıştı, çünkü 5 tarafın da katılması gereken bir uluslararası konferans yapılması gerekiyordu. Bunun teyidi Mont Pelerin’de yapıldı. Cenevre Zirvesi sonrasında harita sunulacak ve ertesinde 5’li konferansa gidilecekti. Tabi bu süreç gerçekleşirken bizler son aşamada mıyız bilemedik ve hala daha bilemiyoruz.” ifadelerine vurgu yaptı.

Cenevre Zirvesi’ne Ulusal Birlik Partisi kanadından bir gözlemci olarak katılan Av. Hasipoğlu, müzakere heyetinin kendilerine harita sunulmadan önce hangi aşamada olunduğu ile ilgili bilgilendirme yaptığını ifade etti. Harita öncesi dönüşümlü başkanlık, Avrupa Birliği (AB) Birincil Hukuku, mülkiyetteki kriterler gibi birçok konunun netleşmediğini bildiren Av. Hasipoğlu, bunun stratejik bir hata olduğunu savunduklarını yineledi. Av. Hasipoğlu “Doğru bir strateji ile gidebilseydik kurgu doğruydu.” yorumunda bulunarak, Kıbrıs Rum tarafının Cenevre Zirvesi’nin ilk günlerinde hiçbir esneklik göstermediğini, buna rağmen harita sunduğumuzu ve bunun da stratejik bir hata olduğunu vurguladı.

Salamis Tartışmaları programının söz konusu bölümü 8 Şubat 2017 Çarşamba günü, 14:00-14:50 saatleri arasında Kanal SİM’de yayınlanacaktır.