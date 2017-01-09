Salih Müslim: "Türkiye, IŞİD'in düşmesini istemiyor"

Hikmet Durgun / Sputnik

Suriye'nin kuzeyinde varlık gösteren Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) Eş Başkanı Müslim, Suriye'deki gelişmeler, El Bab'da yaşanan çatışmalar ve IŞİD ile mücadeleyle ilgili Sputnik'e konuştu.

'TÜRKİYE'NİN EL BAB'DA BAŞARILI OLMASI ZOR'

Türkiye'nin El Bab operasyonunu ‘bataklığa girmek' olarak değerlendiren Müslim, şunları söyledi:

"Türkiye bu bataklıktan nasıl çıkacak belli değil. Türkiye'nin El Bab'da başarılı olması ve El Bab'ı alması zor gözüküyor. Kesin bir şey yok henüz."

Türkiye'nin 'Menbiç'i temizlemeye kararlıyız' sözleriyle ilgili ise Müslim, "Türkiye Menbiç'e saldırırız diyor. Rüya görüyor. Kim Menbiç'e saldırırsa Menbic halkı kendini savunur. Topraklarını savunurlar. Sedece Türkiye değil, kim Menbiç'e saldırırsa oradaki insanlar kendini savunurlar" yorumunu yaptı.

'TÜRKİYE, IŞİD'İN DÜŞMESİNİ İSTEMİYOR'

Ankara'nın terör örgütü olarak tanıdığı PYD'nin eş başkanı olan Müslim, Türkiye'nin ABD'ye YPG konusunda yaptığı eleştirilere de değindi.

IŞİD'e karşı en etkili mücadelenin YPG tarafından verildiğini savunan Müslim, şöyle devam etti:

"YPG, IŞİD ile mücadele ediyor. Türkiye, IŞİD'in düşmesini, yenilgiye uğramasını istemiyor. Türkiye'nin IŞİD ilişkileri vardır. Türkiye bundan dolayı ABD'nin YPG'ye silah vermesini istemiyor. Çünkü IŞİD ile karada en etkili mücadele eden YPG güçleridir. Demokratik Suriye Güçleridir. Demokratik Suriye Güçleri, IŞİD'e ağır darbeler vuruyor. Demokratik Suriye Güçleri, IŞİD ile mücadelede koalisyon güçleri ile ortak hareket ediyor. Türkiye koalisyon güçlerinin Demokratik Suriye Güçleriyle ilişkide olmasını istemiyor. Onlara silah vermesini istemiyor."

'ABD İLE İLİŞKİLERİMİZ İYİ GİDİYOR'

Müslim,"ABD ile ilişkilerimiz iyi bir şekilde gidiyor. Demokratik Suriye Güçleri yöneticilerinden aldığımız bilgilere göre ABD, Demokratik Suriye Güçlerine askeri yardımlarda bulunuyor. ABD ile Demokratik Suriye Güçleri arasında da iyi ilişkiler bulunuyor" ifadelerini kullandı.,

'PYD'NİN MOSKOVA BÜROSU FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR'

Rusya ile iyi ilişkilerinin olduğunu vurgulayan Müslim, "Rusya'da Demokratik Özerklik Temsilciliği bürosu bulunuyor. Bazı kesimlerin PYD'nin Moskova'daki temsilcilik bürosunun kapatıldığı yönündeki iddiaları doğru değildir. Büro açık ve faaliyetlerine devam ediyor" diye konuştu.

Müslim, Rakka operasyonunun da çok başarılı gittiğini ifade ederek, "Rakka operasyonunun 2. aşaması devam ediyor. Başarılı gidiyor. İlerleme var. Birçok yer IŞİD'den temizlendi" dedi.

ROJAVA ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ

'Kuzey Suriye Rojava Federasyonu' isminin değiştirilmesinin kongrenin almış olduğu bir karar olduğuna dikkat çeken Müslim, "Rojava isminin değiştirilmesi Kuzey Suriye Federasyonu kongresine katılanların almış olduğu bir karardır. Kongrede Rojava ismi değiştirildi. Artık 'Kuzey Suriye Federasyonu' oldu. Rojava da Kuzey Suriye federasyonu içerisinde yer alıyor. Kuzey Suriye'de her kesimden insan yaşadığı için Rojava ismi çıkarılmış olabilir" dedi.

‘KDP, TÜRKİYE İLE ORTAK HAREKET EDİYOR'

Suriye yönetiminin PYD'ye 'Federalizmden vazgeçin sizi Astana görüşmelerine davet edelim' dediği iddialarına değinen Müslim, 'Böyle bir iddia gerçek değildir. Kimse bizden herhangi bir şeyden vazgeçmemizi istemedi. Federalizm projesi başarılı bir şekilde gidiyor. Biz hakkımızı istiyoruz" dedi.

Suriye'nin Rojava bölgesi üzerinde Türkiye ve Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) ambargosu olduğunu da öne süren Müslim, KDP ile sorunları çözmek istemelerine rağmen KDP'nin buna yanaşmadığını savunarak, KDP'nin Türkiye ile ortak hareket ettiğini söyledi.