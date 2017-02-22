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Sallandık!

Sallandık!

Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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TC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 16.02'de Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Antalya Kaş İlçesi'nin 139 kilometre açığında, 16 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde can veya mal kaybı olmadı.

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