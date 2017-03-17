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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi

Şampiyonlar ligi çeyrek final kuraları çekildi. Bayern Münih-Real Madrid eşleşmesi dikkat çekti.

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Şampiyonlar ligi çeyrek final kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Eşleşmeler şu şekilde: 

Atletico Madrid - Leicester City
Borussia Dortmund - Monaco
Bayern Münih - Real Madrid
Juventus -Barcelona

Kaynak: Al Jazeera

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