Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
Şampiyonlar ligi çeyrek final kuraları çekildi. Bayern Münih-Real Madrid eşleşmesi dikkat çekti.
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Şampiyonlar ligi çeyrek final kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Eşleşmeler şu şekilde:
Atletico Madrid - Leicester City
Borussia Dortmund - Monaco
Bayern Münih - Real Madrid
Juventus -Barcelona
Kaynak: Al Jazeera
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