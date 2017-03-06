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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler yarın ve çarşamba günü oynanacak maçlarla belli olacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oluyor. Son 16 Turu'nun ilk maçları yarın oynanacak. Çarşamba günü oynanacak maçlarla devam edecek Son 16 Turu rövanş karşılaşmaları 14-15 Mart tarihlerindeki karşılaşmalarla tamamlanacak.

İlk maçı 5-1 kaybeden Arsenal, Bayern Münih'i konuk edecek. İspanya'da oynanan ilk maçta 3-1'lik skor avantajı yakalayan Real Madrid ise Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçta Napoli'ye konuk olacak. 

Çarşamba günü ise ilk maçta 1-0 kaybeden Borussia Dortmund, Benfica ile Almanya'da karşılaşacak. Paris Saint-Germain karşısında ilk maçta 4-0 mağlup olarak şok yaşayan Barcelona, evinde tur şansını deneyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın

22.45 Arsenal (1) - Bayern Münih (5)
22.45 Napoli (1) - Real Madrid (3)

8 Mart Çarşamba

22.45 Borussia Dortmund (0) - Benfica (1)
22.45 Barcelona (0) - Paris Saint-Germain (4)

14 Mart Salı

22.45 Juventus (2) - Porto (0)
22.45 Leicester City (1) - Sevilla (2)

15 Mart Çarşamba

22.45 Atletico Madrid (4) - Bayer Leverkusen (2)
22.45 Monaco (3) - Manchester City (5) 

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