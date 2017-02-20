Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarın da devam edecek

Büyük çekişmeye sahne olan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı yarın ve 22 Şubat Çarşamba günü oynanacak mücadeleler ile yaşanacak. Turun son maçlarının ardından Çeyrek finale yükselen takımlar 7-8 Mart ve 14-15 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla belirlenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

21 Şubat Salı

22.45 Bayer Leverkusen - Atletico Madrid

22.45 Manchester City - Monaco

22 Şubat Çarşamba

22.45 Porto - Juventus

22.45 Sevilla - Leicester City