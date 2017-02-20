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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarın da devam edecek

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarın da devam edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı yarın oynanacak Bayer Leverkusen - Atletico Madrid mücadelesi ile devam edecek.

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Büyük çekişmeye sahne olan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı yarın ve 22 Şubat Çarşamba günü oynanacak mücadeleler ile yaşanacak. Turun son maçlarının ardından Çeyrek finale yükselen takımlar 7-8 Mart ve 14-15 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla belirlenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

21 Şubat Salı

22.45 Bayer Leverkusen - Atletico Madrid
22.45 Manchester City - Monaco

22 Şubat Çarşamba

22.45 Porto - Juventus
22.45 Sevilla - Leicester City 

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