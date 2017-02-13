Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor
Yarın PSG ile Barcelona karşı karşıya gelecek
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 15 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu turun ilk mücadeleleri, 21 ve 22 Şubat tarihlerindeki müsabakalarla tamamlanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 7-8 Mart ve 14-15 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Tamamı TSİ 22.45'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Benfica (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya)
Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)
15 Şubat:
Bayern Münih (Almanya) - Arsenal (İngiltere)
Real Madrid (İspanya) - Napoli (İtalya)
21 Şubat:
Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
Manchester City (İngiltere) - Monaco (Fransa)
22 Şubat:
Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)
Sevilla (İspanya) - Leicester City (İngiltere)
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