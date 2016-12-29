Samsung’dan sesle kontrol edilebilen akıllı süpürge

CES 2017’nin öncesinde tanıtılan robot süpürge, Amazon Echo’daki kullanıcıların sordukları sorulara cevap verebilen ve alışveriş yapmaya imkan tanıyan sesli asistan Alexa ile uyumlu şekilde çalışıyor.

Amerika’da yaklaşık 180 dolara satılan Amazon Echo desteği sayesinde Samsung’un yeni robot süpürgesi sesli kontrol edilebiliyor. Sesli asistan Alexa robot süpürgenin sesli olarak çalıştırılmasına ve kapatılmasına izin veriyor. Önceki modellere kıyasla yüzde 28 daha küçük olduğu belirtilen Powerbot VR7000’in çekim gücü ise 20 watt. Self Cleaning Brush System adı verilen teknoloji sayesinde süpürgenin halı kıllarında sıkışan toz ve saç miktarını temizleyebileceği belirtiliyor. Samsung Powerbot VR7000’nin ne zaman ve ne gibi bir fiyattan satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.