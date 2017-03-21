“Sanat Engel Tanımaz IV” FODER’de tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Turkcell “Engelsiz Yaşam” odağındaki "Sanat Engel Tanımaz" fotoğraf yarışmasını Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği’nde (FODER) anlattı.

Engellilerin başarılarını yansıtmak, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek, empati ve farkındalığı artırmak hedefi ile düzenlenen Sanat Engel Tanımaz IV Fotoğraf Yarışması için FODER’de tanıtım semineri düzenlendi.

Dernek binasında yapılan seminerde konuşan FODER Başkanı Mehmet Gökyiğit, yarışmaya geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da destek verdiklerini belirtti.

Dernek üyesi fotoğraf sanatçılarının da yarışmaya katılımını beklediklerini söyleyen Gökyiğit, tüm katılımcılara başarılar diledi, Sanat Engel Tanımaz Fotoğraf Yarışması’nın, engelliler alanındaki duyarlılığın artırılmasında önemli katkılar sağladığını ifade etti.

‘Kolektif çalışmak önemli’

Seminerde Kuzey Kıbrıs Turkcell Kurumsal İletişim Uzmanı Gülten Karanfiloğlu da sunum gerçekleştirerek yarışma hakkında bilgi verdi, interaktif ortamda geçen sunumda üyelerden gelen sorular yanıtlandı.

Fotoğraf Sanatçısı Kadir Kaba’nın da katıldığı seminerde geçtiğimiz yıllarda ödül ve sergileme alan fotoğraflar izlendi, fotoğraf sanatı ile ilgili bilgiler ve yarışma kuralları paylaşıldı.

Kadir Kaba, böylesi yarışmaların önemine dikkat çekti, herkesin çalışmaya başlarken zihnin temiz olması gerektiğini vurguladı.

“Özgürlük” başlığındaki yarışma kategorisinin kolektif bir çalışmayı şart koştuğunu anımsatan Kadir Kaba, burada, engelli bir bireyle birlikte ortak çalışma yürütüleceğini söyledi.

“Bir engelliyi dahil etmeden bu çalışmayı yapmak, yani, aldatıcı davranmak, hem diğer yarışmacılar, hem de bu önemli projenin ruhuna saygısızlık olacaktır” diyen Kaba, katılımcıların özenli olmasını istedi.





“Engelleri aşıyorum”



Seminerde ayrıca Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularından Ömer Cumhur Bulduk da yer aldı. Ortopedik engelli olan Bulduk, bir engellinin gözünden hayatı nasıl yaşadığını ve başarılarını anlattı.

Bir engellinin isterse her şeyi başarabileceğini söyleyen Bulduk, özellikle özgürlük konusunda bir engelli ile ortak üretim yapılacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“Benim için özgürlük, önünde engel tanımamak ve hayal ettiğin her şeyi yapmaktır” diyen Bulduk, spor aktiviteleri ve hobileri hakkında bilgi verdi.

Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü mezunu olan Bulduk sözlerine şöyle devam etti:

“Okulumu ikincilik ile bitirip iş hayatına atıldım. Bunun yanında profesyonel ligde Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusuyum, tiyatroya gidiyorum, dans ediyorum, okçuluğa gidiyor, balık tutuyorum, yamaç paraşütünden fotoğrafçılık eğitimine kadar her uğraşın içerisindeyim. Bunlar benim için çok önemli ve hayatımdaki özgürlüklerim demek. Çünkü istediğim her şeyi tüm engellere rağmen aşarak gerçekleştiriyorum.”

“Empati” ve “Özgürlük”

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ülkemizdeki fotoğraf ve engelli dernekleri ile yakın işbirliği içerisinde organize ettiği Sanat Engel Tanımaz yarışmasına son katılım tarihi 31 Mart 2017 olarak belirlendi. Yarışma ve katılım şartları ile ilgili detaylı bilgi, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi internet sitesi sanatengeltanimaz.com web sitesinden alınabiliyor. Yarışmaya ayrıca site üzerinden online olarak da başvuru yapılabiliyor.