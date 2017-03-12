“Sanat Engel Tanımaz IV” GİFDER’de tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in “Engelsiz Yaşam” odağındaki "Sanat Engel Tanımaz" fotoğraf yarışmasını Girne Fotoğraf Gönüllüleri Derneği’nde (GİFDER) anlattı, yarışmanın konuları dernekte semineri dinleyen katılımcılar tarafından beğeni topladı.

Engellilerin başarılarını yansıtmak, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek, empati ve farkındalığı artırmak hedefi ile düzenlenen Sanat Engel Tanımaz IV Fotoğraf Yarışması için GİFDER’de tanıtım semineri düzenlendi. Dernek’te yapılan seminerde Dernek Başkanı Erkan Çelikeri semineri gerçekleştirdiği konuşması ile başlatarak katılımcılara yarışmanın önemini anlatarak yarışma için çağrı yaptı. Yarışmanın amacın tamamen sosyal sorumluluk projesi olduğunu hatırlatan Çelikeri projenin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Bu tarz yarışmaların ülkemizde olmasından herkes adına mutluluk duyduğunu belirten Çelikeri proje için gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi.

Seminerde Kuzey Kıbrıs Turkcell Kurumsal İletişim Uzmanı Gülten Karanfiloğlu da sunum gerçekleştirerek yarışma hakkında bilgi verdi, soruları yanıtladı. Fotoğraf Sanatçısı Buket Özatay da fotoğraf sanatı ile ilgili bilgiler paylaştı. Geçtiğimiz yıllarda ödül ve sergileme alan fotoğrafları izleterek söyleşi gerçekleştirdi. Seminerde ayrıca Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularından olan Mahmut Yavşan da yer aldı. Ortopedik engelli olan Yavşan bir engellinin gözünden hayatı anlattı, neler yaşadıklarını, engellilerin başarılarını ve bazen de yaşanan sorunları ele aldı.

Yavşan yarışmanın “empati” konusunda bireysel katılımla engellileri ve yaşamlarını ele alacakları gibi “özgürlük” konusunda ikili çalışmanın kendisini çok etkilediğini belirtti.

Yarışmanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Mahmut Yavşan özgürlüğün herkes için çok farklı olabileceğini anlatırken, engellinin gözünden değişik bakış açılarının yarışmaya yansıyacağına inandığını söyledi. Yavşan yarışmacılara yarışmanın önemsenmesini umduğunu söylerken sözlerine şöyle devam etti: “Empati bizleri konu alabileceğiniz herşeyi içeriyor aslında ama özgürlük herkes için çok farklı. Mesela özgürlük benim için nedir derseniz belki birçok şey sayabilirim ama ilk aklıma gelen özgürlük benim için kızımın doğum anı oldu. O an benim için tamamen özgür hissettiğim andı.”

“Empati” ve “Özgürlük”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, yarışmanın amatör ya da profesyonel tüm fotoğraf gönüllülerine açık olduğunu duyurdu.

Ülkemizdeki fotoğraf ve engelli dernekleri ile yakın işbirliği içerisinde organize edilen yarışmaya son katılım tarihi 31 Mart 2017 olarak belirlendi. Yarışmanın jüri değerlendirmesinin Nisan, ödül gecesinin ise Mayıs ayı içerisinde yapılması hedefleniyor.

Yarışmanın bu yılki konuları "Empati" ve "Özgürlük" olarak seçildi.

Yarışma ve katılım şartları ile ilgili detaylı bilgi, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi internet sitesi sanatengeltanimaz.com web sitesinden de alınabilecek. Yarışmaya ayrıca site üzerinden online olarak da başvuru yapılabilecek.

‘Model’ değil aktif katılımcı

Yarışma bu yıl "Fotoğraf"” ve “Sosyal Medya/Instagram" olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenecek.

"Fotoğraf" kategorisinde değerlendirme her yıl olduğu gibi Seçici Kurul tarafından yapılacak.

Bu kategoride katılımcılar “Empati” başlığı altında serbest çalışacak. İkinci konu olan “Özgürlük” teması ise kolektif çalışma amacıyla belirlendi.

“Özgürlük” başlığında ise engellilerin projenin içerisinde sadece model değil aktif katılımcı olarak yer alması hedefleniyor.

Bu temada fotoğraf sanatçısı ve engelli gözüyle ortak çalışma yapılacak, ikili fotoğraf çekimi ve ikili başvuru gerçekleştirilecek.

Sanat Engel Tanımaz IV’deki bu yenilik, katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı.

Sosyal Medya/Instagram kategorisinde çekilen fotoğraflar ise #sanatengeltanimaz4 ve #sanatengeltanımaz4 hashtagı ile Instagram’da yayınlanacak, en fazla beğeni toplayan 10 fotoğraf arasından jüri son seçimini yaparak bu kategoride birinciyi belirleyecek.

Seçici Kurul'da kimler var?

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından Sanat Engel Tanımaz IV Fotoğraf Yarışması'nın bu yılki Seçici Kurulu şöyle açıklandı:

Fotoğraf sanatçısı Buket Özatay, Kasan Hüseyin ve Kadir Kaba, ülkemizin tanınmış ressamlarından Güner Pir, tiyatro sanatçısı İzel Seylani ayrıca Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış.

Ödüller

1’inci gelenlere 1.500 TL değerinde hediye çeki ve Turkcell T70 akıllı telefon,

2’nci gelenlere 1.000 TL değerinde hediye çeki ve Turkcell T70 akıllı telefon,

3’üncü gelenlere 750 TL değerinde hediye çeki ve Turkcell T70 akıllı telefon olarak belirlenmiştir.