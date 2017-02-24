“Sanat Engel Tanımaz IV” heyecanı başladı

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in “Engelsiz Yaşam” odağındaki fotoğraf yarışması "Sanat Engel Tanımaz" heyecanı yeniden başladı.

Yarışmanın tanıtım toplantısı, Lefkoşa’daki Sabor Restoran’da gerçekleştirildi.

Toplantıya Jüri Üyeleri; fotoğraf sanatçısı Buket Özatay ve Kadir Kaba, ülkemizin tanınmış ressamlarından Güner Pir, tiyatro sanatçısı İzel Seylani ayrıca Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış’ın yanı sıra Kıbrıs Fotoğraf Sanatçılar

Derneği (KIFSAD) Başkanı Mehmet Türkelman, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Başkanı Mehmet Gökyiğit, Girne Fotoğraf Gönüllüleri Derneği (GİFDER) Başkanı Erkan Çelikeri ve Asbaşkan Erhan Özben ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği eski Başkanı Orkun Bozkurt ve dernek üyeleri katıldı.

Engellilerin başarılarını yansıtmak, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek, empati ve farkındalığı artırmak hedefi ile düzenlenen Sanat Engel Tanımaz IV Fotoğraf Yarışması'nın katılım şartları açıklandı.

“Sanat Engel Tanımaz”ın bu yılki konu başlıkları “Empati” ve “Özgürlük” olarak seçildi.

Tanıtım toplantısı, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış’ın açılış konuşması ile başladı. Daha sonra projenin sorumlusu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Kurumsal İletişim Uzmanı Gülten Karanfiloğlu projeyi tanıttı, detaylı bilgi verdi.

Yarışmayla ilgili tüm katılımcılar söz alırken, yoğun ilgi gören projede konu başlıkları beğeni topladı.

Bu yılki yarışmada da, katılımcılar, ‘Fotoğraf’ kategorisinin yanı sıra 'Sosyal Medya' kategorisinde Instagram üzerinden #sanatengeltanimaz4 ve #sanatengeltanımaz4 'hashtag'ı ile de yarışabilecek.

Barış: Hepimizin ortak projesi

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış, yarışmanın son üç yıldır önemli bir farkındalık ortaya çıkardığını belirterek, “Bu proje hepimizin ortak projesidir, fotoğraf ve engelli derneklerimizle birlikte hareket etmekten, bu anlamlı duyarlılığı sanatçılarımızla birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Engellilerin başarılarını yansıtırken, bu alandaki empatiyi de artırdıklarını belirten Ayhan Barış, engelsiz yaşam odağı başta olmak üzere tüm sosyal sorumluluk projelerine sahip çıkan toplumun tüm kesimlerine teşekkür etti.

“Empati” ve “Özgürlük”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, yarışmanın amatör ya da profesyonel tüm fotoğraf gönüllülerine açık olduğunu duyurdu.

Ülkemizdeki fotoğraf ve engelli dernekleri ile yakın işbirliği içerisinde organize edilen yarışmaya son katılım tarihi 31 Mart 2017 olarak belirlendi. Yarışmanın jüri değerlendirmesinin Nisan, ödül gecesinin ise Mayıs ayı içerisinde yapılması hedefleniyor.

Yarışmanın bu yılki konuları "Empati" ve "Özgürlük" olarak seçildi.

Yarışma ve katılım şartları ile ilgili detaylı bilgi, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi internet sitesi sanatengeltanimaz.com web sitesinden de alınabilecek. Yarışmaya ayrıca site üzerinden online olarak da başvuru yapılabilecek.

‘Model’ değil aktif katılımcı

Yarışma bu yıl "Fotoğraf"” ve “Sosyal Medya/Insragram" olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenecek.

"Fotoğraf" kategorisinde değerlendirme her yıl olduğu gibi Seçici Kurul tarafından yapılacak.

Bu kategoride katılımcılar “Empati” başlığı altında serbest çalışacak. İkinci konu olan “Özgürlük” teması ise kolektif çalışma amacıyla belirlendi.

“Özgürlük” başlığında ise engellilerin projenin içerisine sadece model değil aktif katılımcı olması hedefleniyor.

Bu temada fotoğraf sanatçısı ve engelli gözüyle ortak çalışma yapılacak, ikili fotoğraf çekimi ve ikili başvuru gerçekleştirilecek.

Sanat Engel Tanımaz IV’deki bu yenilik, katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı.

Sosyal Medya/Instagram kategorisinde çekilen fotoğraflar ise #sanatengeltanimaz4 ve #sanatengeltanımaz4 hashtagı ile Instagram’da yayınlanacak, en fazla beğeni toplayan 10 fotoğraf arasından jüri son seçimini yaparak bu kategoride birinciyi belirleyecek.

Seçici Kurul'da kimler var?

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından Sanat Engel Tanımaz IV Fotoğraf Yarışması'nın bu yılki Seçici Kurulu şöyle açıklandı:

Hasan Hüseyin, Buket Özatay, Kadir Kaba, Güner Pir, Ayhan Barış, Günay Kibrit, İzel Seylani

Ödüller

1’inci gelenlere 1.500 TL değerinde hediye çeki ve Turkcell T70 akıllı telefon,

2’nci gelenlere 1.000 TL değerinde hediye çeki ve Turkcell T70 akıllı telefon,

3’üncü gelenlere 750 TL değerinde hediye çeki ve Turkcell T70 akıllı telefon olarak belirlenmiştir.