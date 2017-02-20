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Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin Genel Kurulu 28 Şubat’ta

Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin Genel Kurulu 28 Şubat’ta

Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin 14. olağan genel kurulu 28 Şubat Salı akşamı toplanacak.

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Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin 14. olağan genel kurulu 28 Şubat Salı akşamı toplanacak.

Has-Der lokalinde saat 18.00’de başlayacak genel kurulda, faaliyet ve mali raporlar görüşülecek, yönetim organlarının seçimi yapılacak.

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