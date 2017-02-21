Sanayi bölgesinde korkutan kaza

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde dün 13:30 sıralarında, van araçla bir motorun çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, 57 yaşındaki motosiklet sürücüsü İbrahim Solak başından ve ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Muzaffer Aydıç yönetimindeki JE 050 plakalı aracıyla güney istikametine doğru seyrettiği sırda Sanayi Bölgesi’ndeki Cemsa Boya önünde dikkatsizce sağa dönüş yaptığı sırada 16. Sokak üzerinde seyretmekte olan İbrahim Solak yönetimindeki KB 822 plakalı motosiklet sürücüsünün önünü tıkamasıyla meydana geldi. Olay yerindeki polisten alınan bilgiye göre, kaza aracın motorun önünü kesmesiyle meydana geldi.

Kaza sonucu başından yaralanan 57 yaşındaki motosiklet sürücüsü İbrahim Solak’ın kafatasında çatlak olması nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Solak’ın sağ ayağında da kırık olduğu bildirilirken kaza yerine Lefkoşa Trafik Tahrikat Amiri Mehmet Özatılgan’da gelerek inceleme yaptı.