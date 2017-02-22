Saner Ankara’ya gidiyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, çalışma ziyaretinde bulunmak için Ankara’ya gidiyor.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, çalışma ziyaretinde bulunmak için Ankara’ya gidiyor.
Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Saner, bugün saat 17:30’da KKTC’den ayrılacak.
Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun davetlisi olarak Ankara’da bir dizi temaslarda bulunacak olan Saner, yarın akşam KKTC’ye dönecek.
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