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Saner Ankara’ya gidiyor

Saner Ankara’ya gidiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, çalışma ziyaretinde bulunmak için Ankara’ya gidiyor.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, çalışma ziyaretinde bulunmak için Ankara’ya gidiyor.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Saner, bugün  saat 17:30’da KKTC’den ayrılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Mehmet Müezzinoğlu’nun davetlisi olarak  Ankara’da bir dizi temaslarda bulunacak olan Saner,  yarın  akşam KKTC’ye  dönecek.

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