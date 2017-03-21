Saner Antalya ve İzmir’e gidiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner ve beraberindeki heyet, teknik incelemelerde bulunmak amacıyla bu akşam Antalya’ya gidiyor. Saner, ardından İzmir’e de geçecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Bakan Saner’e temaslarında Özel Kalem Müdürü Özden Keser ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt da eşlik edecek.

HUZUREVİ VE ENGELSİZ YAŞAM EVİ İNCELEMELERİ

Saner, gerçekleştireceği ziyaretlerde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2017 yılında yapılması planlanan huzurevi ve yapımı devam eden engelsiz yaşam evi ile ilgili Antalya ve İzmir’deki örnek tesisleri inceleyecek, yetkili ve uzman kişilerle görüş alışverişinde bulunacak.

Bakan Saner ve beraberindeki heyet, adaya cuma günü dönecek.