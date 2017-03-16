Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, eski Lapta Huzurevi’nin bulunduğu noktaya, yeni huzurevi inşa etmek amacıyla Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği ile proje yarışması düzenlenmesine yönelik çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

Bakan Saner, huzurevi projesinin yarışma duyurusunun ileriki günlerde yapılacağını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, “18-24 Mart Yaşlılar Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Saner mesajında; ‘‘ömürlerinin büyük bir kısmını topluma ve ülkeye hizmete adamış yaşlıların; dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en önemli varlıklar’’ olduğunu kaydetti.

İnsana ve özellikle yaşlılara yönelik şefkat ve dayanışmanın, karşılıksız sevgi ve saygı ile olması gerektiğini belirten Saner, “Bu bizim onlara olan minnet borcumuzdur” dedi.

Bir gün herkesin yaşlanacağını vurgulayan Saner, yaşlıların birlik ve beraberliği simgeleyen en kutsal değerlerin başında geldiğini ifade etti.

Bakan Saner, yaşlılarına gereken önemi vermeyen, onlara sahip çıkmayan ihtiyaç duydukları sevgi ve saygıyı kendilerinden esirgeyen bir toplumun güven ve huzur içinde olmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Saner, yaşlıların hayatlarını kolaylaştırmak, ekonomik durumlarını iyileştirmek ve kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürmeleri hususunda sosyal devlet anlayışı ve toplumsal sorumlulukları gereği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak üzerlerine düşen görevleri özveriyle yerine getirmek için çalıştıklarının altını çizdi.

Saner, Bakanlığının 2017 yılında planlamış olduğu projeler kapsamında, yaşlılara ikinci baharlarını yaşayacakları çağdaş bir huzurevi kazandırmak için; eski Lapta Huzurevi’nin bulunduğu noktaya, yeniden huzurevi inşa etmek amacıyla Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği ile proje yarışması düzenlenmesine yönelik çalışmalarını tamamlama aşamasına geldiklerini ifade etti.

Saner, Yaşlılar Haftası boyunca, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından 500’e yakın yaşlıya farklı bölgelerde çeşitli sosyal etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

Saner mesajında şunları kaydetti:

“Unutmamalıyız ki ; geleceği ancak, yaşamın her alanında önemli hizmetlerde ve görevlerde bulunan yaşlılarımızın bizlere devrettiği birikimlerin üzerine yenilerini ekleyerek yakalayabiliriz. Yaşlılarımızı unutmamak, bakım, barınma, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için verdiğimiz uğraş onları mutlu edeceği gibi bizim de geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacaktır.

Yaşlılarımızı yalnızca bir hafta değil, her zaman hatırlayarak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek bizim öncelikli görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, ellerinden öpüyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum".