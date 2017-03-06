Saner: "Cana zarar gelmemesi için uğraşmak zorundayız"

Rahme Çiftçioğlu, Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

Genel Kurul’da daha sonra İç Tüzüğün 62. maddesi uyarınca söz alan TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, iş kazaları hakkında konuştu.

Yerli, yabancı, kaçak olsun söz konusu olanın insan yaşamı olduğunu belirten Angolemli, bir iş kazasının ardından Bakan’ın “denetlersek inşaat sektörü durur” demesini eleştirdi.

Bunun müteahhitleri rahatlattığını ve önlem almaktan kaçınmasına neden olduğunu belirten Angolemli, “Sayın bakanın çıkıp yanlış anlaşıldığını söylemesini bekliyoruz” dedi.

Angolemli bugüne kadar yaşanan kazalardan kaç tanesinin araştırmaya tabi tutulduğunu ve kaç olay hakkında işlem başlatıldığını sordu.

SANER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner de sadece inşaatlarda değil her iş yerinde kaza olabileceğine dikkat çekti.

İş kazaları konusunda yasa ve tüzüklere bakmak gerektiğini dile getiren Saner, inşaatlardaki genel yapı denetimi eksikliğine değindi.

Saner, 28 Eylül 2016’da ilgili paydaşlarla yasal düzenlemeler için toplantı yaptıklarını anlattı.

Bakan Saner, hem yasal hem uygulama boyutundaki eksiklikleri tamamlamak için çalıştıklarını dile getirerek, Avrupa Birliği’ndeki istatistiklere de değindi.

Sektörü kayıt altına almak için yaptıkları çalışmalardan bahseden Saner, her iş yerinde kaza olabileceğini belirterek, “Cana zarar gelmemesi için uğraşmak zorundayız” dedi.