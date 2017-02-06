Saner, Cidde’ye gidiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, İslam İşbirliği Teşkilatı Aile Değerlerini ve Evlilik Müessesesi’ni Koruma Toplantısı’na katılmak amacıyla Suudi Arabistan’ın Cidde kentine gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Saner, 7-10 Şubat tarihleri arasındaki toplantı için yarın adadan ayrılacak ve cuma günü dönecek.