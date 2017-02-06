Saner, Cidde’ye gidiyor
Saner, İslam İşbirliği Teşkilatı Aile Değerlerini ve Evlilik Müessesesi’ni Koruma Toplantısı’na katılmak amacıyla Suudi Arabistan’ın Cidde kentine gidecek.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, İslam İşbirliği Teşkilatı Aile Değerlerini ve Evlilik Müessesesi’ni Koruma Toplantısı’na katılmak amacıyla Suudi Arabistan’ın Cidde kentine gidecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Saner, 7-10 Şubat tarihleri arasındaki toplantı için yarın adadan ayrılacak ve cuma günü dönecek.
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