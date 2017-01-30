Saner: “Girne Sosyal Sigortalar’daki sorun birkaç gün içinde çözülecek”

Tuğçe Ülkü Aydın

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, KTAMS’ın Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde bir haftadır yaptığı grev hakkında söz aldı.

Hem vatandaşların hem de çalışanların mağdur olduklarını söyleyen Özdenefe, aslında Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki sıkıntının uzun zamandır devam ettiğini kaydetti.

Son dönemde daireden 5 tane personelin eksilmesiyle, sıkıntıların daha da arttığını ifade eden Özdenefe, mevcut teşkilat yasasında da sıkıntılar yaşandığını söyledi.

SANER: “GİRNE SOSYAL SİGORTALAR’DAKİ SORUN BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ÇÖZÜLECEK”

Özdenefe’ye cevaben söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner de, Özdenefe’nin konuya gösterdiği duyarlılık için teşekkür ederek, aynı duyarlılığı CTP döneminde de beklediklerini kaydetti.

Personelin durumu hakkında bilgi veren Saner, bazı sıkıntıların yasal mevzuattan dolayı yaşandığını söyledi.

Saner, personel sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini sözlerine ekledi.