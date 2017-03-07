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  3. Saner: "Hamilelik konusu tek bir kişinin sorumluluğu değil"
Saner: "Hamilelik konusu tek bir kişinin sorumluluğu değil"

Saner: "Hamilelik konusu tek bir kişinin sorumluluğu değil"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner de, tüm kadınların gününü kutlayarak başladığı konuşmasında, bakanlık olarak kadınlarla ilgili her türlü yasal çalışmayı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner de, tüm kadınların gününü kutlayarak başladığı konuşmasında, bakanlık olarak kadınlarla ilgili her türlü yasal çalışmayı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Kadınlar Günü’nü sadece 8 Mart’ta kutlama değil yıl 365 gün 24 saat bakanlık olarak düşündüklerini ve imkanları çerçevesinde en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını belirten Saner, komite çalışmaları sırasında bireysel olarak inanmasa bile siyasette kadına kota konulmasına onay verdiğini, doğum izinlerinin artırılması ve birleştirilmesi konusunda da destek verdiğini ve olumlu öneriler sunduğunu anlattı.

Saner, hamilelik konusunun tek bir kişinin değil iki kişinin sorumluluğunda olduğunu da belirtti.

Bugün ülkede şiddet yoktur denmesine rağmen var olduğunu belirten Saner, gelecek hafta 1. Kadına Şiddete Hayır Çalıştayı düzenleyeceklerini söyledi.

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