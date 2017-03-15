Saner: "Kadına Şiddeti Önleme Çalıştayı gelecekteki politikalara yön verecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, yarın gerçekleştirilecek “Kadına Karşı Şiddeti Önleme Çalıştayı”ndan çıkacak sonuçların geleceğe yönelik politikalara yön vereceğini belirtti.

Saner, BRT Haber Toplantısı programında bakanlığının çalışmaları ile ilgili Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık olarak 6 önemli projeye odaklandıklarını açıklayan Saner, bunları; “Tüm bakanlık birimlerini yeni bir binada toplama, Haspolat’ta yapımı devam eden kadın sığınma evi, Lapta’ya yeni bir huzurevi, Karpaz’da 18 yaş üstü engelsiz yaşam evi, İskele’de bakanlığa bağlı dairelerin bir çatı altında toplanması ve Kadına şiddet çalıştayı kapsamında hayata geçecek yeni proje” olarak sıraladı.

Yarın düzenlenecek Kadına Yönelik Şiddetle mücadele çalıştayıyla ilgili genel bilgi veren Saner, çalıştayın bundan sonraki önemli projelere ışık tutacağını söyledi.

“Peki Kadın Sığınma Evi inşa edilecek mi?” sorusu üzerine Saner, “ Dikkat ederseniz ben özellikle proje ismi vermiyorum. İşte bu, çalıştaydan elde edilecek verilere göre şekillenecek ve gerekli açıklamayı ona göre yapacağız. 1 Milyon TL kaynak ayırdığımızı hatırlatalım. Çıkacak bilimsel sonucun uygulanması için her türlü atmosfer hazırdır” yanıtını verdi.

Saner, kadına şiddete karşı gelen tüm kesimleri yarınki çalıştaya katkı koymaya çağırdı.

Bakanlığı ile ilgili Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen yeni düzenlemeleri de anlatan Saner, “Emekliye ayrılacak sigortalının emekli maaşını müracaatını mütakip aydan itibaren değil, içinde bulunduğu aydan itibaren alması sağlanıyor. Sosyal sigortalar yasasına göre prim yatıran sigortalıların yatıracağı üst prim yatırım sınırı sigortalılar lehine yeniden düzenleniyor” dedi.

İşveren yatırımların artık her ay yapılacağına işaret eden Saner, bu uygulama ile hem vatandaşa önemli kolaylık geleceğini, bakanlığın da önemli bir maddi yükten kurtulacağını anlattı.

Saner, elektronik bordroların hazırlanmasının ardından, vatandaşın artık oturduğun yerden, internet üzerinden sosyal sigorta yatırımını yapabileceğini de ifade etti.

Sigortalılara gecikme affı konusunda da Saner, “Ana paradan değil faizlerden bir bağış yapacağız, tabi faizlerden bağış yaparken de ana paranın yüzde yüzünü değil borcunun yüzde yüzünü ödeyecek olan kişi, borcunun yüzde faizinin %85'i silinecek bura da bunu çok net söyleyeyim” dedi.

Güzelyurt’taki trafik kazasıyla ilgili de Saner, bu konuda en son eleştirilecek kişinin kendisi olması gerektiğini söyledi

Saner, kazaya sebebiyet veren kişiye, yasalara göre maksimum ceza kesilebildiğini belirtti.

Saner, denetimlerin sürdüğünü, ama bazı iş insanlarının da görevlendirme yaparken dikkat etmesi gerektiğini kaydetti