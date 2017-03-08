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  3. Saner, Kamu-Sen ve Kadın Hakları Komitesi üyelerini kabul etti
Saner, Kamu-Sen ve Kadın Hakları Komitesi üyelerini kabul etti

Saner, Kamu-Sen ve Kadın Hakları Komitesi üyelerini kabul etti

Saner, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (Kamu-Sen), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreterliği ve Kadın Hakları Komitesi üyelerini kabul etti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner,  Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (Kamu-Sen), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreterliği ve Kadın Hakları Komitesi üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Kamu Sen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri ve Kadın Hakları Komitesi Başkanı Keziban Öcal, ziyaretlerini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirecekleri projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak istediklerini belirten Öcal; 2004 yılından beri Mecliste oy birliğiyle kabul edilen Toplumsal Cinsiyet Dairesi’nin etkin hale getirilmesi ve Sığınma Evi’nin hayata geçirilmesi konusundaki taleplerini Saner’e iletti.

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği arasında imzalanan "Kadının Sosyal Diyalog Yoluyla  Geliştirilmesi Projesi "  kapsamında kadın dostu üye işyeri projeleri, çalışan kadın ve erkeklere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği seminerleri ile kadın liderler yetiştirilmesi konusunda eğitimlere katıldıklarını anlatan Öcal, eğitim programlarının  KKTC’de de tüm kamu çalışanlarına uygulanması için çalışma başlattıklarını belirterek, Bakan Saner’den organizasyon çalışmaları için  destek istedi.

SANER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner de,  8 Mart’ın bir farkındalık günü olduğunu söyledi ve kadınların sadece 8 Mart’ta değil yılın her günü hatırlanması gerektiğine işaret etti.

KKTC’de kadınların işgücüne katılım oranının devlette yüzde 48’in üzerinde,  özel sektörde ise yüzde 38 civarında olduğunu ifade eden Saner, KKTC’nin  AB ülkelerine bakıldığında 24. sırada olduğunu söyledi ve daha fazla kadın istihdamının  sağlanmasının  bakanlığının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili sivil toplum örgütleri ve sendikalarla her türlü işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyleyen Saner, sendikanın toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili programlarına da  destek olmaya hazır olduklarını  söyledi.

KKTC’deki kadın istihdamı ile ilgili bilgiler paylaşan Saner, kadın öğretmen oranının yüzde 68,  yargıdaki kadın temsiliyet oranının yüzde 50’nin üstünde, parlamentoda ise kadın temsiliyet oranın yüzde 8 olduğunu hatırlattı.

Saner, "İnanıyorum ki ülkemizde değişen koşullarla birlikte eksik olduğumuz yerleri tamamlayarak ama kadın liderlerin yetişmesinde hiç bir adım geriye gitmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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