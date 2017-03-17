Saner, Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt’un da Bakan Saner’e eşlik ettiği ziyarette, Saner huzurevinde kalan yaşlılarla sohbet etti ve hediyeler verdi.

Lapta Huzurevi’ni ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu kaydeden Bakan Saner, şöyle dedi:

“Bugün Yaşlılar Haftası dolayısıyla Lapta Huzurevi’ni ziyaret etmek için buradayız. Bizleri bugüne getiren, buralara taşıyan bize göre daha yaşlı olan insanlarımızdır. Onların burada en iyi şekilde bakılması ve hayatlarını idame ettirmeleri bizim sorumluğumuzdadır. Bakanlık olarak Sosyal Hizmetler Dairemiz çerçevesinde bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bakanlık olarak 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında yaşlılarımız için her ilçede değişik etkinlikler ve özel programlar hazırladık. Onlarla hafta boyunca birlikte olarak, onları unutmadığımızı, onlara olan vefa borcumuzu bir kez daha ifade etmeye çalışacağız.”

Yaşlıları hatırlamayı yalnızca bir haftaya ya da tek bir güne sığdırmanın doğru olmadığına vurgu yapan Saner, "Her zaman elimizden geldiğince buraya gelmeli, onların hatırlarını sormak ve kendilerine verilen hizmetten mutlu olup olmadıklarını sorgulamalıyız" ifadelerini kullandı.

YENİ HUZUREVİ…

Lapta Huzurevi’nin günün koşullarını yerine getiremediği için yaşlılara hizmet veremediğine işaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, yaşlılara modern bir huzurevi binası kazandırmak için çalışmalarını tamamladıklarını ve proje yarışmasına çıkılacağını söyledi.

Yeni huzurevi binasının altyapı maliyeti için gerekli olan bütçeyi 2017 bütçesine dahil ettiklerini belirten Saner, "Bakanlık olarak kararlıyız. Eğer Lapta halkı da aynı duyarlılıkla bize destek verirse, kararlılıkla yeni huzurevini hizmete kazandıracağız" dedi.

“Yine Yaşlılar Haftası gelecek, siyasilerden demeçler verilecek” eleştirilerine de yanıt veren Saner, şöyle dedi:

“Dün Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı’nda söylediğimiz neyse, aynısını huzurevi konusunda da yineliyorum. Kararlılıkla huzurevi projesi konusunda ilerleyeceğiz. Salı günü, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü ile teknik bir inceleme yapmak için Türkiye’de huzurevlerini ziyaret edeceğiz. Döndüğümüzde Kıbrıs Türk Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği ile birlikte açacağımız proje yarışması ile Lapta bölgesinde, kendi mimar ve mühendisimizin tasarlayacağı yeni bir huzurevi binası yaşlılarımızın hizmetine sunulacak."