Şanlıurfa'da patlama!
Şanlıurfa Viranşehir'deki Savcılar Sitesi'nde patlama meydana geldi.
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin Yenişehir mahallesindeki Savcılar Sitesi'nde saat 20.45 sularında patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Patlamanın meydana geldiği alana takviye ekipler sevk edildi.
112 Acil ekipleri, patlamanın etkisiyle yaralananları ambulanslarla hastanelere sevk etti.
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, bombalı araçlı saldırıda 3 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını duyurdu.
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