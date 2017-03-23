Sano ve Silaj yapımı teşvikleri 40 TL’den 50 TL’ye yükseltildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, hayvancılık sektörünün ihtiyacını karşılamak üzere sano ve silaj yapımı teşviklerini artırdı.

Doğrudan gelir desteği ödemeleri kapsamında dönüm başına 40 TL olan destekleme, dönüm başına 50 TL’ye çıkarıldı.

Alınan kararla ilgili yazılı açıklama yapan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlığın hayvan beslemede sano ve silajın önemli yer tuttuğu bilinciyle hareket ederek, sano ve silaj yapımı teşviklerinde iyileştirmeye gidildiğini ifade etti.

Ülkemizde hayvancıların bir kısmının kuru ziraat alanlarını sano, silaj olarak değerlendirdiğini belirten Çavuşoğlu, “hayvan varlığı ve doğru besleme yöntemleri göstermektedir ki ülkemizin daha fazla (Sano, Silaj) kaba yem ihtiyacı vardır. Bu doğru uygulamayı yaygınlaştırmak ve kuru ziraat alanlarından faydalanmayı artırmak amacı ile çiftçi ve hayvancılarımızı arazilerini sano, silaj olarak değerlendirmeleri yönünde motive etmek amacıyla hükümetimiz yeni bir açılım yapmıştır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, 2016-2017 üretim yılında Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri kapsamında kaliteli kaba yem üretimine yönelik hububat (Sano, Silaj, Hasıllık) ve yemlik baklagil alanlarına 40 TL/Dönüm olarak öngörülen destekleme ödemesinin ülkenin kaba yeme olan ihtiyacını ve kaba yeminin ( Sano, Silaj) hayvan beslemedeki önemi ve gerekliliği göz önüne alınarak kaba yem üreticilerinin desteklenmesi amacıyla 50 TL/Dönüm’e yükseltildiğini belirtti.

Bu arada, Sano, Silaj, Hasıllık ve Yemlik Baklagil üretimi yapan ve arazilerini bu çerçevede değerlendirmek isteyen üreticilerin, Genel Tarım Sigortası Fonu “2000 Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü” uyarınca parselin sağında ve solunda bir biçerdöver ağzı kadar (3 m) biçilmemiş emare bırakarak ürünlerini biçip değerlendirebileceği kaydedildi.