Şansal: "İçerisi daha güvenli"
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanarak hakkında dava açılan modacı Barbaros Şansal'ın tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine tahliyesine karar verildi.
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanarak hakkında dava açılan modacı Barbaros Şansal'ın tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine tahliyesine karar verildi.
Hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan modacı Barbaros Şansal, tahliye edildi. Tahliye kararı veren üst mahkeme, Şansal hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu.
Barbaros Şansal hakkında yapmış olduğumuz itiraz üzerine İstanbul 5. Ağır ceza mahkemesi tahliye kararı verdi.— Efkan Bolaç (@efkanbolac) 1 Mart 2017
Tahliye kararını, Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç duyurdu. Bolaç açıklamasında, "Barbaros Şansal hakkında yapmış olduğumuz itiraz üzerine İstanbul 5. Ağır ceza mahkemesi tahliye kararı verdi" ifadelerini kullandı.
'İÇERİSİ DAHA GÜVENLİ'
Şansal'ı tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi çıkışında yakınları ve avukatı Bolaç karşıladı. Avukatına çıkışta, "İçerisi daha güvenli" diyen Şansal, açıklama yapmadan aracına binerek cezaevinden ayrıldı.
Şansal hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
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