Lefkoşa10 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
  • Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
  • Et yemeden protein ihtiyacınızı karşılayacak 9 süper besin
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. Şansal: "İçerisi daha güvenli"
Şansal: "İçerisi daha güvenli"

Şansal: "İçerisi daha güvenli"

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanarak hakkında dava açılan modacı Barbaros Şansal'ın tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine tahliyesine karar verildi.

A+A-

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanarak hakkında dava açılan modacı Barbaros Şansal'ın tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine tahliyesine karar verildi.

Hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan modacı Barbaros Şansal, tahliye edildi. Tahliye kararı veren üst mahkeme, Şansal hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu.

Tahliye kararını, Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç duyurdu. ​Bolaç açıklamasında, "Barbaros Şansal hakkında yapmış olduğumuz itiraz üzerine İstanbul 5. Ağır ceza mahkemesi tahliye kararı verdi" ifadelerini kullandı.

'İÇERİSİ DAHA GÜVENLİ'

Şansal'ı tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi çıkışında yakınları ve avukatı Bolaç karşıladı. Avukatına çıkışta, "İçerisi daha güvenli" diyen Şansal, açıklama yapmadan aracına binerek cezaevinden ayrıldı.

Şansal hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.