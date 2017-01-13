Şansı korudu

Nadire Bahadi

Mağusa Lefkoşa anayolunda dün 17:00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 65 yaşındaki Hasan Kasapoğlu yolu karşıdan karşıya geçtiği sırada FP 249 plakalı aracın çarpması sonucu yaralandı. Ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Kasapoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dikkatsizliği başına dert açtı

Kaza dün Mağusa Lefkoşa anayolundaki Mutluyaka Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Polisten alınan bilgiye göre saat 17:15’de Mağusa’dan Lefkoşa’ya doğru FP 249 plakalı aracı ile seyir halinde bulunan Birkan Gertik Casablanca Gece Kulübü önlerine geldiği sırada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 65 yaşındaki Hasan Kasapoğlu’na aracının sol ön kısmı ile çarptı. Aracın çarpması sonucu yaralanarak yere düşen Kasapoğlu’nun ayağında kırık olduğu ve Mağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındığı öğrenildi.