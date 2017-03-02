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Şansı yaver gitti

Şansı yaver gitti

176 Promil Alkol tesiri altındaki kadın sürücünün kullandığı araç park halindeki araca çarptıktan sonra yan yatarak durabildi.

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Ahmet İkidereli

Gönyeli-Yenikent bölgesinde dün akşam 20.45 sularında meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Kaza, Yeşim Karaca Gülmüş’ün yönetimindeki araçla  176 Promil alkol tesiri altında dikkatsizce Namık Kemal Sokak üzerinde seyrettiği sırada, o esnada yolun solunda park halinde duran GH 290 Plakalı araca çarpıp ardından yan yatarak durması sonucu meydana geldi.

Ucuz atlattı

Kazada şans eseri herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Özatılgan incelemelerde bulundu

Kazanın ardından Trafik Tahkikat Şubesi amiri Mehmet Özatılgan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

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