'Sapkın popülizm' ve 'aşırıcılık' Müslüman karşıtı nefreti körüklüyor'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri AntonioGuterres, "sapkın popülizm" ve "aşırıcılığın" birbirini besleyerek ırkçılık, yabancı düşmanlığı, Müslüman karşıtı nefret, antisemitizm ve diğer hoşgörüsüzlük biçimlerini körüklediğini söyledi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 34. oturumu, İsviçre’deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insan hakları ihlalleri, çatışmalar ve sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İnsan haklarını tanımamak bir hastalıktır ve bu hastalık kuzey, güney, doğu ve batıya yayılıyor." diyen Guterres, konseyin bu hastalığın tedavisinin bir parçası olmak zorunda olduğunu vurguladı.

Guterres, dünyanın daha tehlikeli, daha az öngörülebilir ve gittikçe kaotik hale geldiğine işaret ederek "Yeni çatışmalar türüyor, eskileri de asla bitmiyor. Ve her ikisi de küresel terörizm tehdidi ve şiddet içeren aşırılıkla daha fazla bağlantılı haline geliyor." dedi.

"ULUSLARARASI TOPLUM SORUMLULUĞUNDAN KAÇAMAZ"

İnsan hakları ihlallerinin krizlerin öncü göstergeleri olarak sürekli tekrarlandığına dikkati çeken Guterres, bu ihlallerinin aşırılık yanlısı insanlar tarafından sürekli suistimal edildiğini belirtti.

Genel Sekreteri Guterres, konuşmasında artan İslam karşıtlığına da değinerek "Sapkın popülizm ve aşırıcılığın bir çılgınlık içinde birbirini besleyerek ırkçılık, yabancı düşmanlığı, Müslüman karşıtı nefret, antisemitizm ve diğer hoşgörüsüzlük biçimlerini giderek artırdığına tanıklık ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sığınmacı ve göçmenlerin haklarının saldırı altında olduğunu, insan kaçakçılığının arttığını anlatan Guterres, "Pek çok insan savaşlardan kaçarken uluslararası toplum sorumluluğundan kaçamaz. Uluslararası mülteci koruma rejiminin bütünlüğünü yeniden tesis etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." şeklinde konuştu.

"KADIN HAKLARI, İNSAN HAKLARIDIR"

Guterres, kadın ve çocuk haklarının önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Hedeflerimize kadın ve kızların katılımı olmadan ulaşmamız mümkün değildir. Yüksek sesle açıkça şunu demeliyiz: 'Kadın hakları, insan haklarıdır.' Dünyanın değişik yerlerinde milyonlarca çocuğun hakkı da elinden alındı. Çocuklar savaş ve krizlerin en önemli kurbanlarıdır. Dünyadaki mültecilerin yarısı, yerküremizin muhtemelen en savunmasız insanları çocuklardır."

Gerekli olduğunda insan hakları konusunda konuşmaya devam edeceklerini belirten Guterres, insan hakları savunucularını da müdafaa etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını sözlerine ekledi.

İnsan haklarını ilgilendiren konuların masaya yatırılacağı 47 üyeli konseyin dört haftalık oturumunda, dünyanın değişik bölgelerindeki sorunlar ele alınacak. Oturumda işkence, inanç hürriyeti, terörizmle mücadele, çocuk hakları, iklim değişliği ve kişisel dokunulmazlıklar gibi konulara ilişkin çeşitli panel ve etkinlikler düzenlenecek.

BM İnsan Hakları Konseyinin 34. oturumu, 24 Mart'a kadar devam edecek.