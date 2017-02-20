Sarı basın kartları gazetecilere verilmeye başlandı.
2017 yılı sarı basın kartları gazetecilere verilmeye başlandı.
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2017 yılı sarı basın kartları gazetecilere verilmeye başlandı.
Basın Kartı Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, sarı basın kartları başvuru yapan gazetecilerden uygun bulunanlara veriliyor.
Gazeteciler, sarı basın kartlarını 09.30- 12.30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nden alabilir.
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