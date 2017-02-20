Lefkoşa14 °C
  • UptownPark
  • Gece başlayan diş ağrılarına dikkat
  • Tatlı bağımlılığına dikkat
  • Bu 5 süper besin kiloya düşman
  • Telefonu satmadan önce ne yapmalı?
  • Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
  • Diyetisyenler sağlık için "makarna" yiyin dedi
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Sarı basın kartları gazetecilere verilmeye başlandı.
Sarı basın kartları gazetecilere verilmeye başlandı.

Sarı basın kartları gazetecilere verilmeye başlandı.

2017 yılı sarı basın kartları gazetecilere verilmeye başlandı.

A+A-

2017 yılı sarı basın kartları gazetecilere verilmeye başlandı.

Basın Kartı Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, sarı basın kartları başvuru yapan gazetecilerden uygun bulunanlara veriliyor.

Gazeteciler, sarı basın kartlarını 09.30- 12.30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nden alabilir.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.