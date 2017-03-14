Şarj aletleri canınızdan edebilir!

Son yıllarda neredeyse 7’den 70’e herkesin elinde olan akıllı telefonlar, kullanılan yan sanayi sarj aletleri ile tehlike saçıyor. Bataryaların patlaması, yanması, erimesi gibi sorunlara yol açan merdiven altı sarj aletleri, insanların ceplerinden ziyade canlarını yakıyor. Yan sanayi ürünler ile sarj edilen cep telefonları hem çabuk bozuluyor, hem de telefonların ömrünün kısalmasına neden oluyor. Yanma ve patlama gibi durumların da en büyük sebeplerinden bir olan sarj aletleri, adeta ölüme davetiye çıkarıyor.

“Batarya öldükten sonra patlama, yanma veya erime gibi sorunlar ortaya çıkarır”

Eskişehir'de telefon ve telefon aksesuarları satışı yapan esnaf Eren Silgan, telefonlarınpatlama sebeplerinin önceden sadece batarya olduğunu, şimdilerde ise yanlış şarj aletleri kullanımıyla meydana geldiğini belirtti. Silgan, “Telefonlardaki patlamanın sebepleri önceden bataryalardı. Şimdi bataryalar artık çıkmıyor. Çoğu telefonda arka kapaktan bataryalar çıkmadığı için yan sanayi kullanılması buna etki yapıyor. Bu yüzden yan sanayi şarj aletlerini tavsiye etmiyorum. Sertifikalı ürünleri tavsiye ediyorum. Müşteriler bunları kullansınlar telefonlarına. Yan sanayi ürünler telefonun bataryasını öldürür. Telefonlarda batarya öldükten sonra batarya gevşediği için patlama, yanma veya erime gibi sorunlar ortaya çıkar. Buda yan sanayi şarj aletlerinden kaynaklanır” şeklinde konuştu.

“Canınızdan telefonunuzdan değerli değil”

Ucuz olduğu için yan sanayi ürünlerinin tercih edildiğini aktaran Silgan, yan sanayi ürünlerin insan canından değerli olmadığını ifade etti. Silgan, “Yan sanayi ürünler ucuz olduğu için tercih ediliyor. Normalde sertifikalı ürünler 50 lira ile 80 lira arasında. Yan sanayi ürünler 5 lira, 10 lira olduğu için onları tercih ediyorlar. Ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. Gitsinler 20 lira versinler, birebir orjinal olmasa da sertifikalı ürünlerden satın alsınlar. Sattığımız ürünler vakumunda, garanti belgeleri var, birebir değişimleri var. 5-10 liralık şarj aleti kesinlikle kullanmayın. Canınızdan telefonunuzdan değerli değil. Artık bir telefon ortalama bin 500-2 bin liradan başlıyor. 10 liralık sarj aletleriyle ömrünü kısaltmana değmez” dedi.

“Yan sanayi şarj aleti ile götürdüğünüzde garanti dışında kalıyor telefonunuz”

Yan sanayi alınan sarj aletlerini ile sarj edilen telefonların garanti kapsamı dışında kaldığını açıklamalarına ekleyen Silgan şöyle devam etti:

Telefonunuz bozuldu. Herhangi bir firmanın ürünü. Sarj olmuyor diye, sarj az gidiyor diye servise götürdüğünüzde artık bütün firmalar telefonu orijinal sarj aleti ile birlikte getirin diyor. Yan sanayi şarj aleti ile götürdüğünüzde garanti dışında kalıyor telefonunuz. Servisten alırsanız 70 lira 80 lira gibi bir fiyat farkı var orijinal ile yan sanayi arasında. Yan sanayinin de hiç bir garantisi yok. Bir günde de bozulabiliyor, 2 günde de bozulabiliyor, 1 haftada da bozulabiliyor. Aldığınız zaman kesinlikle telefoncuya da götürseniz, firmaya da götürseniz geri iadesi yok bu ürünün. Ama servisten aldığınız tüm ürünlerin 2 yıl garantisi var.