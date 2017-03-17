Şase farklı, plaka farklı

Devrim Demir

Geçitköy’de 8 Mart tarihinde meydana gelen ve Kamil Göktepe’nin yaşamını yitirdiği kamyon kazasının ardından kazayla ilgili soruşturmasını derinleştiren polis, kaza yapan GK 431 plakalı kamyonun şasi numarası ile plaka numarasının eşleşmediğini tespit etti.

Polis soruşturmasında, kamyonun şasi numarasının GT 528 plakalı araca ait olduğu ortaya çıktı.

Orijinal şase ise henüz tespit edilemezken, olayla bağlantılı Aşan LTD. Direktörü Mahmut Dağaştı ile şantiye ve araç sorumlusu Musa Işıklar tutuklandı.

Dağaştı ve Işıklar dün öğleden sonra tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlıların tutukluluk talebi ayrı ayrı görüşüldü.

Tutukluluk duruşmasında Zanlı Mahmut Dağaştı’yı avukat Senem Palabıyık, Musa Işıklar, Gürcan Bayramoğlu, temsil ederken Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın duruşmasında hazır bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ve aranan emarelerin olduğuna dikkati çekerek soruşturmanın selameti açısından Dağaşan ve Işıklar’ın 3’er gün poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Babayev 7 günlük işçiydi

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Adil Ertepınar mahkemede verdiği ifadede, zanlılar Mahmut Dağaştı ve Musa Işıkların 8 Mart tarihinde Geçitköy’de meydana gelen trafik kazası ile ilgili tutuklandıklarını anlattı.

Polis çavuşu Adil Ertepınar, Kamil Göktepe’nin ölümü ile sonuçlanan kazanın da tahkikat sorumlusu olduğuna değinerek, kazaya neden olan GK 431 plakalı kamyonu kullanan ve şuan cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Jeyhun Babayev’in Aşan LTD.’ de 1 Mart tarihinde işe başladığını kaydetti.

“Araç üç kez el değiştirdi”

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu, yapılan araştırmalarda kaza yapan GK 431 plakalı kamyonun şasi numarasının GT 528 plakalı araca ait olduğunun belirlendiğini söyledi.

Ertepınar, ilerleyen soruşturmada GT 528 plakalı aracın Mustafa Kahvecilerin sahibi olduğu Kahveci LTD.’ ait olduğunu tespit ettiklerini ve gerekli ifadelerin alındığını kaydetti.

Polis çavuşu, alınan ifadelerde ise aracın 3 kez el değiştirdiğini, orijinal şasenin ise henüz bulunmadığını ifade etti.

“Babayev’in kamyonu kullanmasına izin verdi”

Ertepınar, aynı soruşturmada tutuklanan zanlı Musa Işıkların ise, kaza yapan kamyon şoförünün çalıştığı Akçiçek köyündeki taşocağında şantiye sorumlusu ve araç sorumlusu olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Polis çavuşu Adil Ertepınar, kaza yapan kamyonun taş ocaklarında kullanıldığını ve kaza günü Jeyhun Babayev’e kamyonu kullanması için zanlı Musa Işıkların izin verdiğini tespit ettiklerini kaydetti.

Soruşturmanın büyük bir titizlikle devam ettiğini ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Ertepınar, zanlıların bu aşamada 3’er gün poliste tutuklu kalmaları talebinde bulundu.