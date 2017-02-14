Satranç Ligleri 1.devresi tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) tarafından organize edilen 2016-2017 satranç ligleri 1. Devre karşılaşmaları 12 Şubat, Pazar günü Golden Tulip Hotel, Lefkoşa'da yapılan son ayak karşılaşmaları tamamlandı.

1.LİGDE LİDER YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

Bu hafta sonu oynanan 2 tur neticesinde 1.ligde 1.devre geride kaldı. 1.ligde 1.devre geride kalırken yenilgisiz iki takımdan Yakın Doğu Üniversitesi devreyi lider olarak tamamladı. Oluşan puan durumuna göre Lefkoşa Satranç Derneği 2.sırada, Dumlupınar üçüncü sırada bulunuyor.

Siralama Rk. Takım Oyun + = - EB1 EB2 EB3 1 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 9 8 1 0 17 0 48 2 LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ 9 7 2 0 16 0 39 3 DUMLUPINAR T.S.K. 9 6 2 1 14 0 33 4 MARMARA SATRANÇ DERNEĞİ 9 3 2 4 8 4 28 5 ŞAHMAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ 9 4 0 5 8 4 28 6 SATRANÇ EĞİTİM DERNEĞİ 9 4 0 5 8 2 23 7 ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ 9 4 0 5 8 2 23 8 BEYARMUDU BELEDİYESİ 9 3 0 6 6 0 21 9 DENİZ PLAZA SPOR DERNEĞİ 9 2 1 6 5 0 21 10 MAĞUSA SATRANÇ DERNEĞİ 9 0 0 9 0 0 9,5

2.LİGDE LİDER LEFKE SATRANÇ DERNEĞİ

8 takımın mücadele ettiği 2.ligde 1. Devre 12 Ocak 2017 tarihinde yapılan karşılaşmalarla tamamlanmıştı. İlk yarıyı Lefke Satranç Derneği 13 puanla lider olarak tamamladı. Birincinin hemen ardından 12 puanla Çanakkale TSK ikinci, 11 puanlı Gümüş At Satranç Derneği ise üçüncü sırada yer alıyor.

Siralama Rk. Takım Oyun + = - EB1 EB2 EB3 1 LEFKE SATRANÇ DERNEĞİ 7 6 1 0 13 0 35 2 ÇANAKKALE T.S.K. 7 5 2 0 12 0 32 3 GÜMÜŞ AT SATRANÇ DERNEĞİ 7 5 1 1 11 0 29 4 İSKELE BELEDİYESİ 7 2 2 3 6 1 20 5 ALSANCAK BELEDİYESİ 7 2 2 3 6 1 19 6 SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ 7 2 1 4 5 0 20 7 GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ 7 1 1 5 3 0 12 8 MAĞUSA GELİŞİM AKADEMİSİ 7 0 0 7 0 0 3

U-16 ALTYAPI LİGİNDE LİDER ALTIN PİYON

U-16 altyapı liginde 1.devre sonunda oluşan puan durumu ve sıralama aşağıdadır. Bu sıralamaya göre; Ligde Altın Piyon SD birinci sırada, Dumlupınar ise ikinci sırada bulunuyor. 3. Sırada ise İskele Belediyesi SK bulunuyor.