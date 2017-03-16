Satrançta 2017 Federasyon Kupası başlıyor

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından organize edilen 2017 Federasyon Kupası 18 Mart Cumartesi oynanacak 1.tur karşılaşmaları ile başlıyor. Takımsal tek maç eleme sistemi ile oynanacak kupa karşılaşmalarında birinci turu geçen takımlar 19 Mart Pazar günü çeyrek final karşılaşmaları için karşı karşıya gelecekler. Golden Tulip Hotel/Lefkoşa’da yapılacak karşılaşmaların başlama saati 14.30’dur.

KKSF tarafından düzenlenen 1. ve 2. satranç liglerinde mücadele eden toplam 16 takımın katılacağı federasyon kupasında takımsal tek maç eleme sistemi uygulanacaktır. Maçını kaybeden takımlar kupadan elenmiş olacaktır. Takımların 6’şar kişilik sporcularla mücadele edeceği kupa karşılaşmalarında düşünme Süresi: 90 dk + 30 sn/hamledir. Kupa karşılaşmaları neticesinde ilk 3’e giren takımlar şu şekilde ödüllendirilecektir.

1. Kupa + 600 TL

2. Kupa + 400 TL

3. Kupa + 200 TL

Kupa karşılaşmalarının tarihleri:

1.tur: 18 Mart 2017

Çeyrek Final: 19 Mart 2017

Yarı Final: 22 Nisan 2017

Final: 23 Nisan 2017

1.Tur Karşılaşmaları: