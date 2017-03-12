Savaşan: “2017 yılına sağlıklı yaşam tatilleri damga vuracak”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, seyahat ürünü satışlarının, yeni teknolojiler ve iş modellerinin seyahat sektörüne eklenmesi ile birlikte 2020 yılında 2.5 trilyon dolara ulaşacağının hesaplandığını belirterek, 2017 yılının sağlıklı yaşam tatilleri yılı olacağını ifade etti.

Gelişmiş ekonomilerdeki yavaşlamış büyüme ve gelişmekte olan ülkelerin daha fazla büyümeyi sürdürmek için mücadele ettiği bir ortamda küresel ekonomik görünümün belirsizliğini koruduğuna işaret eden Savaşan, dünyada yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen direnç gösteren küresel seyahat hareketlerinin 2017 yılında artmasının beklendiğini söyledi.

Savaşan yaptığı açıklamada, son yıllarda detoks tatil konseptine olan ilginin arttığına dikkat çekerek, gezginlerin günümüzde, toksinlerden arınmak, rahatlamak, sağlıklı vakit geçirmek, egzersiz yapmak, arındırıcı diyet planlarını uygulamak ve akıllarını boşaltabilecekleri tatil arayışında olduklarına ifade etti.

“ITB BERLİN FUARI… 187 ÜLKE İLE İŞBİRLİĞİ OLANAĞI”

180 binden fazla kişinin ziyaret etmesi beklenen ITB Berlin’in, 5 kıta ve 187 ülkeden 10 bin turizm profesyonelini biraraya getiren Dünya’nın en prestijli turizm buluşması olduğunu kaydeden Savaşan, macera seyahati, iş seyahati, e-yolculuk, kültür turizmi, lüks turizm, sağlık turizmi, gençlik seyahati gibi alanların ön plana çıkartıldığı fuarın, Kuzey Kıbrıs’ın kitle turizmi yanısıra sağlık, spor ve kültür turizmi olanaklarının tanıtılması ve ayrıca yeni işbirliklerinin kurulması için çok önemli bir fırsat yarattığını söyledi.

Bu yıl ITB’de ilk defa sağlık turizmine özel bir bölüm ayrıldığına vurgu yapan Ahmet Savaşan, “Her geçen gün daha fazla insan, sağlığını geliştirmek, sağlığını korumak veya sağlığını geri kazanmak amacıyla kendi ülkesi dışına gidiyor. VISA ve Oxford Economics’in çalışmalarına bakıldığında bu sektörün dünya genelindeki değerinin 439 milyar doları bulduğunu ve önümüzdeki 10 yıllık büyüme hızının ise yüzde 25’lere varacağı görülüyor” dedi.

“SAĞLIK AMACIYLA SEYAHAT DÜNYA NÜFUSUNUN % 4’Ü…”

Önümüzdeki 10 yıl içinde sağlık amacıyla seyahat edeceklerin oranının, dünya nüfusunun yüzde 4’ne ulaşacağının hesaplandığını vurgulayan Savaşan, bu nedenle Sağlık Turizmi’ne olan ilginin her geçen gün arttığını ifade etti. Savaşan “Dünya’daki değişimleri ve trentleri görerek, turizm ürünlerimizi buna uygun hale getirmeli ve tanıtma pazarlama faaliyetlerimizi de yeni koşullara göre icra etmeliyiz” dedi.

Kitle turizmindeki gelirlerin optimuma çıkartılması ve ayrıca sağlık başta olmak üzere spor, kültür gibi turizm türlerinin Kuzey Kıbrıs’ta geliştirilmesi için sektörün bütün paydaşları ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Savaşan, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilmesinin ülke içi katma değerin artması ile mümkün olabileceğine dikkat çekti.

“2017’DE TURİZM OLUMLU SEYREDECEK…”

Sağlık Turizmi Konseyi yanısıra sektörün diğer bütün yetkili paydaşları ile Turizm ve Çevre Bakanlığının iyi bir tempo yakaladığını belirten Savaşan, “Çalışmalarımız 2017 yılında ülke turizmimizin olumlu seyredeceğini gösteriyor. Başarıya ulaşmak için yapmamız gereken hep birlikte uyum içinde çalışmak ve ülke turizmimizi istenilen seviyeye taşımaktır” dedi.

Savaşan son olarak, Almanya temasları kapsamında TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Turizm Bakanı Nabi Avcı başta olmak üzere pek çok ülke temsilcisi yanısıra turizmde söz sahibi tur operatörü ile de görüştüklerini dile getirerek, “Ülkemiz adına gerek turist sağlığı gerekse de sağlık turizmi alanlarında beş ülke ile yeni anlaşmalar imzaladık” ifadesini kullandı.