Savaşan: "Genel Sağlık Sigortası Yasası geçmeli"

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan,14 Mart Tıp Bayramı kapsamında mesaj yayımladı.

Savaşan mesajında, sağlık sisteminde yıllardır süregelen kronikleşmiş sorunlar nedeniyle Kıbrıs Türk insanı başta olmak üzere, hekim ve sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları göz ardı etmeden, böylesi kutsal bir mesleği icra eden ve halka sağlıklı ve uzun bir yaşam sağlamak için mevcut ortamda büyük çaba gösteren tüm hekimlerle sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Sağlık hizmetleri alanında yürütülen çalışmaların ülkelerin gelişmişlik ve kalkınmışlığını göstermesi bakımından önemli olduğunu belirten Savaşan, sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkartılması ve toplum sağlığının güvence altına alınmasının sosyal devlet anlayışının gereği olduğunu vurguladı.

“GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASI GEÇMELİ”

Sağlıklı hayatın, insanların vazgeçemeyeceği temel bir hak olduğunu ifade eden Savaşan, “genel Sağlık Sigortası Yasası’nın bir an önce geçirilerek insanımızın, hastane ve hekim seçme şansına kavuşturulması sağlanmalıdır” dedi. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz, etkin ve kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaştırılmasında en önemli sorumluluğun devlete, görevin ise hekimler ile sağlık çalışanlarına düştüğünü belirten Savaşan “sorumluluğunu yerine getiren bir devlet yanısıra, iyi eğitim almış, en iyi çalışma şartlarında hizmet üreten, ürettiği hizmetlerden memnun olarak, insanlara saygı gösteren ve yarınlara umutla bakabilen hekimler ile sağlık çalışanlarını görmek en büyük istencimizdir” dedi.

Savaşan, doktor ve sağlık çalışanlarının devlet ve özel sektör ayırırımı yapılmadan çalışma şartlarının iyileştirilerek, verimli ve mutlu olabilecekleri ortamların sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.