Savaşan: "KKTC, EMITT'de sağlık turizmi ürünleriyle fark yarattı"

Sağlık Turizmi Konseyi, 80 ülkeden beş bin kurum-kuruluş ile Türkiye'nin dört bir yanından turizm profesyonellerini biraraya getiren EMITT fuarına katıldı.

Konseyden yapılan açıklamaya gore, dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yerini alan EMITT'in, Kuzey Kıbrıs için uluslararası alanda iş geliştirme, yeni iş ve işbirliği fırsatları sunduğunu belirten Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan; tatil, outdoor turizmi destinasyonları, oteller, turizm merkezleri, tur operatörleri ile acenteleri biraraya getiren fuarda, KKTC’nin sağlık turizmi ürünleriyle fark yarattığını söyledi.

Fuarda Turizm ve Çevre Bakanlığı'nın Kuzey Kıbrıs kültürünü yansıtan başarılı bir stant kurduğunu belirten Savaşan, standa gerek katılımcıların gerekse de ziyaretçilerin gösterdiği ilginin 2017 yılına yönelik beklentileri yükselttiğini ifade etti. Savaşan ayrıca, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşliğinde standı ziyaret eden TC Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb D. Rifai'nin KKTC’deki üniversitelere, acentelere, otellere ve hastanelere özel ilgi göstermesinin sektörü cesaretlendirdiğini söyledi.

Fuar süresince Almanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, İspanya, İtalya, Portekiz, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Ürdün başta olmak üzere pek çok ülke temsilcisi ve turizm profesyoneliyle bir araya geldiklerine değinen Savaşan, 2017 yılına yönelik olarak üçüncü yaş ile tüp bebek alanları başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs'a turist hasta gönderilmesine yönelik yeni anlaşmalara imza attıklarını belirtti.