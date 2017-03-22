Savaşan: “Sağlıklı yaşlanmanın gerçekleşebilmesi için ‘yaşlı dostu toplum’ olunabilmeli”

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, sağlıklı yaşlanmanın gerçekleşebilmesi için ‘Yaşlı Dostu Toplum’ olunabilmesi gerektiğini belirtti.

Savaşan, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında mesaj yayımladı.

Savaşan yayınladığı mesajda, “sağlıklı yaşlanma, hastalık ve düşkünlük için düşük risk, yüksek fiziksel ve bilişsel fonksiyon ve yaşama aktif bağlılığı gerektiriyorsa, yaşanılan ortam ve çevrenin de buna uyumlu olması kaçınılmaz bir gereksinimdir” diyerek, bunun gerçekleşmesinde özellikle hükümet ve yerel yönetimlere büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Sağlıklı yaşlanmanın gerçekleşebilmesi için ‘Yaşlı Dostu Toplum’ olunabilmesi gerektiğine dikkat çeken Savaşan, ‘Yaşlı Dostu Toplum’ dendiğinde; yaşlıların aktif olarak kapasitelerini, yeteneklerini farkına varan, ihtiyaçlarına ve seçimlerine karşılık verebilen, fikirlerine ve yaşam tarzlarına saygı gösteren, kırılgan olanları mutlak koruyan, toplum yaşamının her alanına ve anına katılmayı teşvik eden, gerekli yasal düzenlemeleri yapan, hizmet ve yapıları kuran toplumların anlaşılması gerektiğini kaydetti.

‘Yaşlı Dostu Şehir’lerin oluşturulmasının ülke insanı için hayati bir gereklilik olduğunu savunan Savaşan, “Bu, ayrıca ülkemizin üçüncü yaş turistleri tarafından tercih edilmesi için de bir gerekliliktir” dedi.

Savaşan, bu önemli haftada toplumun tarihsel birikimini bugüne taşıyarak, milli kültür ve medeniyet değerlerinin yarınlara ulaşmasına vesile olan, aile ve toplumsal hayatın en kıymetli hazineleri olan büyüklere sağlıklı yaşlanma diledi.